Thierry Baudet achter de piano in rapclip: ‘Whatcha gonna do about that?’

Hij maakte jaren geleden nog gehakt van de muzieksmaak van collega-Kamerleden, maar nu hengelt FvD-leider Thierry Baudet steeds meer naar een rolletje in de Nederlandse rapscene. Van klassieke muziek naar rap, het kan verkeren.

Een samenwerking met Lil’ Kleine of Boef werd het niet, wel schittert de FvD-leider sinds gisteren in een clip van rapper Skiezo. Klassieke muziek is het ook niet, maar dat zal Baudet, toch een fervent liefhebber van componisten als Beethovens of Strauss, een worst zijn. „Whatcha gonna do about that?”

Thierry Baudet wil samenwerken met Boef en Lil’ Kleine

Waar de fascinatie van Baudet voor rapmuziek ineens vandaan komt, is onduidelijk. Maar hij heeft duidelijk de smaak te pakken. Zo wil hij graag samenwerken met Lil’ Kleine en Boef. „Ja, dat is goed natuurlijk. Boef is goed, Lil’ Kleine is goed.” Het lijkt hem ‘fantastisch’ om samen muziek te maken.



Boef heeft al gereageerd onder de oproep. Aan Lil’ Kleine vraagt hij: „Wat zeg je me?”

Vooral positieve reacties op rapnummer Thierry Baudet

Terug naar de videoclip die sinds gisteren op YouTube staat, waarin Baudet niet zelf rapt, maar achter de piano schittert. En dat is niet het enige: hij heeft zelfs meegewerkt aan de beat waarop rapper Skiezo (met bivakmuts) zijn teksten uitspreekt. „Skiezo en Baudet, whatcha gonna do about that”, begint die poëtisch.

Daarna zet deze rapper zijn eerste bars in en natuurlijk hebben die genoeg raakvlakken met de politiek van de FvD-leider. Met ‘een regering onder Rutte, never dat ik ze vertrouwd heb’, ‘nog steeds heb ik Kamervragen, hoe kan het dat ze 9 barkie (900 euro, red.) voor een kamer vragen’ en ‘best wel zuur, alle prijzen gaan omhoog en je strest om de huur’, laat de rapper zien dat hij goed ingelezen is.

Ondertussen stromen de reacties binnen onder de video. En die zijn voornamelijk positief. „Dit is wel legendarisch”, schrijft iemand over het nummer met de titel Cancelcultuur. Een ander: „De collab (samenwerking, red.) waar niemand op wachtte, maar wat iedereen nodig had.”

‘Allemaal enorme kutmuziek’

De flinke draai van de van oorsprong liefhebber van klassieke muziek is toch wel opvallend. Zeker aangezien de FvD-leider zich enkele jaren terug – in een vermoedelijk dronken bui – nog druk maakte om de muzieksmaak van zijn collega-Kamerleden. Die stuurde hij om half 3 ‘s nachts een hatelijke mail. Waar het op neer kwam, was dat hun muzieksmaak ‘enorm kut’ was.

„Allemaal enorme kutmuziek”, schreef hij over de muzieklijst die Kamerleden hadden samengesteld. „Hoe is zoiets mogelijk?!”, vroeg hij zich af. „Waar zijn Brahms, Beethoven, Strauss, Schumann, Debussy, etc.? Wat is er met jullie aan de hand!?”



De mail in kwestie. Via @ADnl. Baudet beledigt muzieksmaak collega’s Tweede Kamer. Echt wtf. https://t.co/uBjbmEOaEs pic.twitter.com/YcuDrwgLEm — Jelmer Visser (@DieTukkerfries) November 23, 2018

Thierry Baudet maakt tongen los op sociale media

Je zou hetzelfde aan Thierry Baudet kunnen vragen, want hij maakt de laatste tijd sowieso de tongen los op sociale media. Zo claimde hij in een video dat het gebruik van zonnebrand niet nodig is. Integendeel: de stoffen in zonnebrand zouden schadelijker zijn dan de zon zelf. Later reageerde Baudet op de berichtgeving van Metro met een video. Daarin hij liet weten dat hij zichzelf toch ‘stiekem’ insmeert.

Vorige maand kreeg de FvD-leider nog de lachers op de hand op Twitter om een sportvideo. Daarin werd hem dringend geadviseerd een ‘andere trainer’ te nemen.