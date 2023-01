Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zonnebrand smeren? Thierry Baudet doet niet meer mee, ook niet op Curaçao

FvD-leider Thierry Baudet is op dit moment op Curaçao, een plek waar de zon vaak veel en fel schijnt. Dat betekent jezelf insmeren met zonnebrand. Althans, dat zou je zeggen. Maar daar doet Thierry Baudet niet meer aan mee. „Dit… moet je dus niet doen”, zegt hij in een filmpje op zijn Instagram-kanaal, op een manier zoals Famke Louise de fameuze woorden ‘ik doe niet meer mee‘ uitsprak.

En dus laait de discussie over het smeren van zonnebrand weer op. Terwijl de meeste dermatologen zweren bij het goedje dat je beschermt tegen de zon, denkt Thierry Baudet daar heel anders over. De commentaren op zijn advies stromen ondertussen binnen. „Anders zie je er binnen no time uit als een gecremeerde kroket.”

Kamp pro-zonnebrand vs. kamp anti-zonnebrand

Volgens dermatologen kan niet insmeren huidschade of zelfs huidkanker opleveren. Zo sprak dermatoloog Marlies Wakkee tegen NOS Radio 1 Journaal vorig jaar haar zorgen uit over de geluiden op sociale media. In de lente wakkerde de discussie namelijk ook al aan tussen kamp pro-zonnebrand en kamp anti-zonnebrand.

Volgens de dermatoloog is de zon veel schadelijker dan zonnebrand. „Tenzij je regelmatig een fles zonnebrandcrème opdrinkt, zijn er geen aanwijzingen dat zonnebrandcrème kankerverwekkend is als je het gewoon op je huid smeert.”

Maar kamp anti-zonnebrand denken dat het anders zit. Mensen uit dat kamp spraken zich vorig jaar op sociale media uit over schadelijke stoffen die in zonnebrand zitten. Deze stoffen zouden zelfs kankerverwekkend zijn en de zon zou een stuk minder schadelijk zijn dan wij eerder altijd dachten. Ook Thierry Baudet is uitgesproken in de kwestie.



Sommigen vinden dat Thierry Baudet aan ‘huidkankerpromotie’ doet

Zijn filmpje, waarin hij aan zijn volgers vraagt of zij zonnebrand gebruiken, gaat niet geruisloos voorbij. „Huidkanker is top!”, zegt iemand cynisch. „Ah, yes, huidkankerpromotie.”

Muzikant Aafke Romeijn reageert op de vraag van de politicus: „Ja, anders zie je er binnen no time uit als een gecremeerde kroket.” Al zijn er ook reacties van mensen die zich ook niet (meer) met zonnebrand insmeren.