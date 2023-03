Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Seksuoloog reageert op stealthing-zaak: ‘Fabels en mythes zijn de oorzaak’

Volgens seksuoloog Yur Ohlrichs is het een goede zaak dat een man vandaag is bestraft voor stealthing. Hij had tijdens de seks zijn condoom afgedaan, zonder dat de vrouw met wie hij het bed deelde dit wist. De man werd veroordeeld tot drie maanden voorwaardelijke gevangenisstraf.

Seksuoloog Ohlrichs werkt bij Rutgers, een expertisecentrum over seksualiteit, en bij de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie (NVVS). „De rechters geven een grens aan. Zeker in deze tijden, waarin we veel verhalen van overschrijdend gedrag horen. Het is naar dat dit de vrouwen is aangedaan, maar door de aandacht herkennen mensen dat er grenzen zijn en gaat er meer aandacht naar preventie”, aldus Ohlrichs.

Het is de eerste keer dat een rechter in Nederland zich uitspreekt over het stiekem afdoen van het condoom, oftewel stealthing. De veroordeelde verdachte werd vrijgesproken van verkrachting, maar werd wel bestraft voor dwang. „Dit is geen verkrachting, want deze mensen hebben ingestemd met penetratie, maar niet onder die voorwaarden”, zegt Ohlrichs. Een tweede verdachte werd vrijgesproken.

Onderzoek naar stealthing

De veroordeelde man zou in hoger beroep alsnog vrijgesproken kunnen worden. De politiek werkt aan een wet om stealthing expliciet te verbieden. Ohlrichs steunt dat. „Een wet geeft aan dat afstemming belangrijk is, het helpt mensen om bewust seksueel contact aan te gaan. Dan laat je jongeren en volwassenen veilig plezier beleven. Als deze straf in hoger beroep wordt teruggeroepen, bagatelliseert het hof grensoverschrijdend gedrag. Wat heb je dan nog te vrezen?”

Het is niet bekend hoeveel mensen slachtoffer worden van stealthing. Amerikaanse wetenschappers deden enkele jaren geleden onderzoek onder 2550 mensen van 18 tot 25 jaar oud. Daaruit bleek dat bijna een op de vijf vrouwen zei ooit slachtoffer van condoombedrog te zijn geweest, net als vijf procent van de mannen. Ongeveer zes procent van de bevraagde mannen gaf toe ooit het condoom te hebben verwijderd.

Fabels en Mythes

De reden dat mannen tijdens de seks besluiten hun condoom af te doen, komt volgens Ohlrichs door fabeltjes en mythen. „Ze denken dat ze zonder condoom meer voelen van de penetratie. Ook denken ze dat ze geen soa’s kunnen verspreiden en dat ze geen ongewenste zwangerschap kunnen veroorzaken. Je speelt met de gezondheid van een ander en van jezelf.”

De gevolgen voor een slachtoffer van overschrijdend gedrag, in dit geval stealthing, kan voor ieder mens verschillen. „Natuurlijk heeft het impact op de beleving van seksualiteit. Iemand moet iets doen waar hij of zij geen zin in heeft en geen toestemming voor heeft gegeven. Het kan zijn dat je jezelf een volgende keer beperkt qua standjes, dat je iets eigenlijk wel zou willen maar ervoor kiest om dat niet te doen. En een ander wil misschien helemaal geen seks meer”, aldus Ohlrichs.

‘Verdachte is geen proefkonijn’

De advocaat van de veroordeelde verdachte liet weten dat hij hoogstwaarschijnlijk in hoger beroep gaat tegen het vonnis. Zijn cliënt is volgens hem een juridisch proefkonijn geworden. „Het is goed te horen dat de rechter stealthing niet als verkrachting ziet. Daar is mijn cliënt volledig terecht van vrijgesproken”, aldus advocaat Peter Schouten. „Het OM heeft van mijn cliënt een soort posterboy gemaakt om stealthing in de toekomst te voorkomen. Je maakt geen proefkonijnen van mensen, dat had niet mogen gebeuren.”