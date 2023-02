Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hilariteit op Twitter om sportvideo Thierry Baudet: ‘Neem een andere trainer’

Een video van een sportende Forum voor Democratie-voorman Thierry Baudet, leidt tot de nodige hilariteit op Twitter. Onder meer Tim Hofman kon het niet laten om een ‘pompende’ Baudet te bekritiseren op zijn techniek.

Baudet is inmiddels een karikatuur in Nederland. Zijn uitspraken, politieke ideeën en acties trekken regelmatig de aandacht. Sommigen lopen met hem en zijn denkwijze weg, anderen begrijpen niks van zijn ideeën en gedrag. Maar één ding moet je Baudet nageven, hij blijft veelbesproken. Weglopen tijdens een talkshow, zijn complotdenken of zijn zonnebrand-smeer-gedrag (lees daarover hieronder meer); Baudet is een politicus die je niet snel over het hoofd ziet.

Tim Hofman en Twitter gaan los op sportvideo

Dit keer gaat er op Twitter een video van hem rond waarin Baudet fanatiek staat te sporten. Op het filmpje is te zien dat de politicus in een oranje sporthemd staat, en met een serieus gezicht, een gewicht van boven naar beneden tilt. Een gespierde trainer moedigt hem aan.

Op de video wordt veelvuldig gereageerd. Onder meer Tim Hofman, die overduidelijk geen FvD-aanhanger is, kan het niet laten om Baudet op de hak te nemen. Overigens reageren veel mensen dat de FvD-voorman de oefening compleet verkeerd uitvoert. Volgens de kritische Twitteraars valt er op Baudet zijn houding en techniek nog zeker het een en ander aan te merken.



Ik had vandaag bedacht dat ik m’n ogen wilde laten laseren, maar nu niet meer. pic.twitter.com/1yGWMXm58R — Stylistoloog van de Sterren (@momofsaul) February 7, 2023



Hij voert het ook nog eens verkeerd uit. Lekkere begeleiding ook. Wat een sneuheid bij elkaar — Evert Zandbergen (@EvertWZ) February 8, 2023



Godsamme. Lekker wakker worden dit. — Tim Knol (@timknol) February 8, 2023



Jammer dat z’n “trainer” meer aandacht heeft voor z’n eigen biceps dan voor de uitvoering van zijn cliënt 😂 — Roel Hermans (@RoelCJHermans) February 8, 2023



Dringend het gewicht verlagen, hij swingt langs alle kanten — Jurgen Vluijmans (@jvluijmans) February 8, 2023



armen verder doorstrekken, ellebogen net voor je romp- en bovenslichaam stil houden. nu doe je de oefening voor jan lul, neem een andere trainer. https://t.co/MVwZRtvv3C — Tim Hofman (@debroervanroos) February 8, 2023

Zonnebrand-discussie Thierry Baudet

Vorige week riep een video van Baudet over zonnebrand nog de nodige emoties op. Baudet, die op Curaçao was, claimde namelijk dat het gebruik van zonnebrand niet nodig is. Integendeel: de stoffen in zonnebrand zouden schadelijker zijn dan de zon zelf. En daar kwamen nogal wat reacties op, wat overigens wel eerder gebeurde rondom de zonnebrand-discussie. Later reageerde Baudet op de berichtgeving van Metro met een video. Daarin hij liet weten dat hij zichzelf toch ‘stiekem’ insmeert.