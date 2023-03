Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Doen opa en oma het nog? Senioren hebben meer seks, jongeren minder

Opa en oma doen het nog steeds. Tenminste, dat zeggen de cijfers van het CBS. Daaruit blijkt namelijk dat jongeren minder seks hebben en de 75-plussers actiever zijn dan ooit tevoren tussen de lakens. De senioren van ons land leiden dus nog een actief leven.

Het Centraal Bureau voor Statistiek vergeleek de sekscijfers van de afgelopen tijd. Jongeren bleken uit dat onderzoek minder seksuele activiteit te hebben dan voorafgaande jaren. Zo was in 2014 63,1 procent van de jongeren seksueel actief, maar het afgelopen jaar nam dat aantal af naar 55,5 procent. De minst actieve groep blijkt tussen de 16 en 25 jaar te zijn.

Senioren doen het meer, jongeren doen het minder

Daartegenover staat dat 75-plussers er een actiever seksleven op na houden. In 2014 sprak één op de zes 75-plussers uit dat hij of zij nog seksueel actief was. Vorig jaar bleek dat meer dan een kwart te zijn. Voornamelijk de mannelijke senioren blijken daarin actief. Volgens het CBS is dat te verklaren. „Hier speelt mee dat oudere vrouwen vaker dan oudere mannen alleenstaand zijn. Dat heeft te maken met leeftijdsverschillen binnen relaties (de man is vaak wat ouder). Daarnaast zijn er, door de hogere levensverwachting van vrouwen, op hogere leeftijd meer vrouwen dan mannen.”

Meest seksueel actief

Nederlanders die samenwonen met hun partner zijn volgens het onderzoeksorgaan in alle leeftijden vaker seksueel actief, dan mensen die alleen wonen. En de actiefste groep? Dat zijn mensen tussen de 25 en 45 jaar. Daarvan blijkt 87 procent een actief seksleven te hebben. De ‘seksdrive’ blijkt gemiddeld vanaf 55 jaar af te nemen.

