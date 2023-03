Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kan een relatie overleven zonder seks? Dit is wat experts zeggen

Relaties komen voor in alle vormen en maten en je kan ze gelukkig precies zo inrichten als jij en je partner(s) willen. Toch hebben we onbewust vaak een idee van hoe een ideale relatie hoort, óók met betrekking tot seks. Wat nou als je geen seks hebt in een relatie, kan een relatie zonder seks ook gezond zijn?

Seks is een belangrijk onderdeel van de intimiteit in een relatie, wordt vaak gezegd. Het is hét moment wanneer je jezelf openstelt, kwetsbaar kunt zijn, je kunt laten gaan en fysiek genot kan geven en ontvangen. Het is vaak iets wat je alleen met je partner deelt.

Het is niet voor niets dat seksuele intimiteit koppels dichter bij elkaar kan brengen, maar dat betekent niet dat je een actief seksleven nodig hebt om een gezond relatie te hebben.

Het is oké om geen seks te hebben als koppel

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: relaties kunnen meer dan prima overleven zonder seks te hebben, vertelt sekstherapeut Shadeen Francis aan healthplatform MindBodyGreen. Natuurlijk heeft seks voordelen voor het welzijn van zowel de personen zelf in de relatie als voor de connectie tussen het koppel, maar dat hoeft heus niet te betekenen dat een relatie eronder hoeft te lijden als er (even) géén seks is.

Een relatie zonder seks hoeft dus helemaal geen slecht teken te zijn voor een relatie. „Er zijn genoeg gezonde relaties die perioden zonder seks hebben overleefd, of dat nu expres was of door omstandigheden, en nog steeds een bron waren van liefde en connectie”, legt Francis uit.

Meestal zijn er een aantal verschillende redenen waarom koppels weinig tot geen seks hebben in een relatie zónder in crisis te verkeren:

In een LAT-relatie of wanneer je niet op elkaar aansluitende schema’s hebt;

Als een partner ziek is;

Als een partner moe is of een burn-out heeft;

Vanwege religieuze of spirituele redenen;

Als de beide partners de interesse erin hebben verloren.

Zolang beide partners het eens zijn over de situatie en het lukt om samen manieren te vinden om toch intimiteit te ervaren, is er niks aan de hand, legt relatie- en sekstherapeut Nynke Nijman uit in de podcast BEDROCK Talks. Sommige koppels hebben af en toe, bijvoorbeeld eens in de paar maanden, geweldige seks en dat is voor hen een geweldig seksleven.

Seksloze relaties kunnen hartstikke gezond zijn

We denken vaak dat als je een relatie zonder seks hebt, de relatie niet goed gaat of minder voldoening brengt dan een relatie mét seks. Dat is een mythe, bepleit Francis. „Niet iedereen wil seks en niet iedereen vindt dat seks een vast onderdeel moet zijn van hun relaties.”

Met andere woorden: iedereen is anders en iedereen denkt daarom anders over seks. De één wil elke dag stomend hete seks (waarvan je je ook kunt afvragen hoe makkelijk je dat kunt volhouden op de lang termijn) en de ander is ontzettend gelukkig door af en toe seks te hebben. Whatever floats your boat.

Uiteindelijk hebben de meeste mensen natuurlijk behoefte aan seks en zien ze het wel degelijk als een toevoeging op hun relatie. Onthoud dus alleen dat dat niet voor iedereen per se geldt. Zo zijn er mensen die bijvoorbeeld aseksueel zijn, wat betekent dat er geen verlangen is naar seks.

De hoeveelheid seks zegt niets over de relatie zelf

De hoeveelheid seks zegt niet per direct iets over hoe tevreden je bent met je seksleven. Als één partner bijvoorbeeld elke dag seks wil en de ander het meer als een taakje ziet om de ander blij te houden, dan heb je wel vaak seks, maar een tevreden seksleven kan je het dan waarschijnlijk niet noemen. Andersom kan weinig tot geen seks juíst bevredigend zijn als beide partners het daarmee eens zijn.

Wat zegt onderzoek over relaties zonder seks?

Uit een wetenschappelijk onderzoek dat werd uitgevoerd in 2017 bleek zelfs dat seksloze relaties geen impact hadden op het geluk van de individuen in de relatie, zelfs niet bij getrouwde stellen. Wie geen seks had, gaf aan even gelukkig te zijn als wie wel seksueel actief was geweest.

Dat betekent ook weer niet dat seks helemaal niet belangrijk is in een relatie, maar het laat zien dat seks niet voor iedereen nodig is, iets wat we wél vaak denken.

Kortom

Heb je minder seks dan je wilt? Dán kan het een probleem worden in je relatie, maar als jullie allebei geen probleem hebben met weinig tot geen seks hebben, is er niets om je zorgen over te maken.

Seks is dus niet nodig om een gezonde relatie te kunnen hebben. Het ligt helemaal aan jullie welke rol seks speelt in jullie relatie!