Sander Schimmelpenninck niet bepaald populair bij VI-kijkers met politieke uitspraken

Sander Schimmelpenninck schoof gisteravond aan bij Vandaag Inside. Hoewel hij vaker bij de VI-heren aan tafel zit, spaarde het kijkerspubliek hem niet. Vooral zijn uitspraken over BBB en zijn politieke standpunten deden het niet al te goed bij het VI-publiek.

Schimmelpenninck schroomt eigenlijk nooit om zijn ongezouten mening te delen. In zijn Volkskrant-columns, Twitter én aan tafel bij de heren van VI. Maar zijn mening wordt op Twitter niet met open armen ontvangen. Al moeten we nu wel eerlijk zijn dat het twitterend publiek wel vaker ontevreden en onaardig uit de hoek kan komen.

Sander Schimmelpenninck hekelt BBB in Vandaag Inside

Schimmelpenninck deinst daar niet voor terug, wat ook blijkt uit de Twitter-relletjes waar hij zelf regelmatig bij betrokken is. Gisteravond sprak hij gelijk duidelijke taal aan het begin van de uitzending over de BBB-winst bij de verkiezingen. Hij heeft zich vroeger „ontworsteld aan de dictatuur van de boeren”, toen hij van Twente naar de stad verhuisde. „En nu zit het hele land in een boerendictatuur doordat stadsmensen als René van der Gijp stemmen op een boerenpartij.”

Aan tafel wordt geconcludeerd dat veel BBB-stemmers ook protest-stemmers zijn, die tegen het huidige kabinet en premier Rutte stemden. Volgens Schimmelpenninck heeft een groot deel van die proteststemmers geen verstand van het stikstofbeleid.

VI-kijkers kritisch op Schimmelpenninck

Ook kwamen verschillende politici komen ter sprake aan tafel. Zo neemt Schimmelpenninck het op voor Sigrid Kaag en stikstofminister Christianne van der Wal, die door de VI-heren regelmatig van tafel worden geveegd. Aan het einde van de uitzending vertelde de Volkskrant-columnist dat hij eventueel bereid zou zijn met ‘rivalen’ als Wierd Duk of Caroline van der Plas in gesprek te gaan. „Behalve met Baudet en echte foute mensen. Daar trek ik een grens.”

Op Twitter krijgt Schimmelpenninck de nodige kritiek van VI-kijkers. Zijn denkwijze verschilt namelijk nogal regelmatig met die van de VI-gezichten en hun publiek. Hij reageerde zelf ook op de reacties op Twitter en waarom hij ervoor kiest om soms bij Vandaag Inside te verschijnen.



Mensen vragen weleens: ‘waarom ga je toch bij VI zitten?’. Ik zeg dan: om de domrechtse hordes tegen te spreken en op te voeden. En de comments op Twitter, natuurlijk 🍿 https://t.co/MHpuDlXcmo — Sander Schimmelpenninck (@SanderSchimmelp) March 17, 2023



Sander schimmelpenninck bij #vandaaginside. Ik zapp naar #DitWasHetNieuws. Veel leuker. — Monique Stegehuis (@stegehuisje1970) March 16, 2023



Beste redactie van @vandaaginside snappen jullie nou echt niet dat deze tafelgast absoluut niet in jullie programma past en hij onze avond volledig naar de klote helpt? Mvg, Rits de Boer.#vandaaginside — Rits de Boer (@BoerRits) March 16, 2023



Als vaste kijker van VI ben ik het toch volledig eens met Sander Schimmelpenninck. Kan prima dus #vandaaginside #sanderschimmelpenninck — Nico Fassotte (@NicoFassotte) March 16, 2023

