Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Seks is gezond! Om deze 9 redenen, volgens de wetenschap

Dingen die we zien als deurtjes naar genot, zijn toch regelmatig niet de meest gezonde middelen. Bij genot kun je denken aan alcohol, suiker, fastfood, gamen of social media, oftewel de minder gezonde keuzes. Maar volgens de wetenschap is er een weg naar genot die op veel fronten gezond voor je is, namelijk: seks.

Kleine kanttekening voordat we aan dit seksuele pleidooi beginnen: Door onveilige seks kun je natuurlijk een geslachtsziekte oplopen en nee, dat is zeker niet gezond. Vrij dus veilig en lees alle ins en outs over geslachtsziekten op Soa Aids Nederland. Daarnaast moet men bij genot en genotsmiddelen altijd rekening houden met de verslavingsgevoeligheid. En ja, ook aan seks kun je verslaafd raken.

Seks is gezond, bewijst de wetenschap

Los van de bovengenoemde risico’s, blijkt dat de daad zelf bijdraagt bij aan onze gezondheid. In het Amerikaanse Psychology Today haalt schrijfster Temma Ehrenfeld de gezondheidsvoordelen van een vrij partij aan. Zo verwijst zij in eerste instantie naar een onderzoek dat een oudere doelgroep onderzocht die seksueel actief was. Wat bleek? De senioren die nog enige vorm van seks in hun leven hadden, waren gelukkiger dan de personen die dat niet hadden. Voornamelijk mannen die meer dan twee keer per maand nog ‘de bloemetjes buiten zetten’, prezen zichzelf het gelukkigst.

Maar naast dat een beetje lichaamsbeweging tussen de lakens blijkbaar meewerkt aan onze gemoedstoestand, zijn er volgens Ehrenfeld nog zeker negen gezondheidsvoordelen van seks.

1. Beweging

Seks verhoogt de hartslag, je verbrandt calorieën en geeft de spieren een work-out. Volgens Ehrenfeld is een vrijpartij vergelijkbaar met een gemiddelde vorm van beweging, zoals een stevige wandeling. Maar het hangt er natuurlijk ook helemaal vanaf hoe actief je het zelf maakt.

2. Boost immuunsysteem

Door seks wordt het stofje immunoglobuline A aangemaakt. Dat beschermt je maag, darmen en ademhalingssysteem tegen gekke beestjes van buitenaf.

3. Opkikker voor humeur

Seks biedt verlichting bij stress of zelfs depressie. En dan met name het zaad van de man blijkt daarin een gunstig effect te hebben, volgens onderzoek. Let hierbij wederom wel op dat onveilige seks de kans op een geslachtsziekte of bijvoorbeeld het HPV-virus vergroot. Ehrenfeld attendeert er nog op dat als seks jouw humeur niet opkikkert, het wellicht raadzaam is om na te gaan of je gelukkig bent ineen relatie óf dat er andere persoonlijke problematiek zich voordoet rondom seksualiteit.

4. Helpt bij slapen

Zowel mannen als vrouwen pretenderen beter te slapen na een orgasme, blijkt uit onderzoek. Zo hebben de stofjes oxytocine en prolactine tijdens een vrouwelijk orgasme, een kalmerend effect.

5. Vertraagt menopauze (vrouw)

Uit een groot onderzoek blijkt dat vrouwen die minder seksueel actief zijn, eerder de menopauze bereiken. Vrouwen die wekelijks seks hadden, hadden 28 procent minder kans om in de menopauze te komen dan vrouwen die minder dan eens per maand seks hadden. Dit kan komen doordat het lichaam seks associeert met vruchtbaarheid en zwangerschap.

6. Versterkt de bekkenbodem (vrouw)

Een orgasme versterkt de spieren rondom de bekkenbodem. Deze spieren zijn van belang bij het reguleren van de blaas.

7. Goed voor het hart

Seks verlaagt de systolische bloeddruk.

8. Verlaagt kans op prostaatkanker (man)

Uit onderzoek blijkt dat mannen die vaker seks hadden, een lagere kans op prostaatkanker hadden. Waarschijnlijk doordat zij veelvuldiger een zaadlozing hebben.

9. Boost geheugen

Wellicht laat je geheugen je soms in de steek, maar klaarblijkelijk vertraagt seks dit ouderdom-proces. Ook hiervoor is wetenschappelijk bewijs. Zo werd er een link ontdekt tussen seksuele activiteit en de prestatie bij geheugenopdrachten.

Niet alleen seks in relatie

En volgens Ehrenfeld ervaar je niet alleen de bovenstaande voordelen bij monogame seks of een vaste relatie. Nee, ook ‘casual seks’, scharrels of ‘one-night-stands’ doen hun werk. Daarbij is het afhankelijk of jij je als persoon goed voelt bij een vrijblijvende vrijpartij. De schrijfster concludeert dat jij zelf het beste weet wanneer je ‘opbeurt’ na een vrijpartij. Zij pleit er dan ook voor om onbevredigende, saaie of vervelende seks achterwege te laten en te kiezen voor lichamelijk contact waar jij je goed bij voelt.