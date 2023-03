Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wanneer heb je eigenlijk genoeg seks? Dít zegt een therapeut erover

Goede seks, dat wil iedereen wel, maar wat is eigenlijk goede seks en bestaat er wel zoiets als te veel of te weinig seks hebben? Zó weet je of jullie genoeg seks hebben.

Vraag je je weleens af of je genoeg seks hebt in je relatie? Dan ben je niet de enige. Seksualiteit in een relatie is nou eenmaal een groot en belangrijk onderdeel.

Heb ik genoeg seks in m’n relatie?

Seks is een onderdeel van de intimiteit in een relatie, maar hoeft daar niet altijd het meest prominente deel van te zijn. Je kunt intiem zijn, zonder seks te hebben. De mate waarin je daar behoefte aan hebt, verschilt natuurlijk per persoon maar ook per waar je bent in je relatie. Het verlangen naar seks verandert nu eenmaal.

„Er bestaat geen goed of fout in hoeveel jullie seks hebben”, vertelt therapeut Jessa Zimmerman aan MindBodyGreen. Seks hebben gaat niet over het behalen van een bepaalde frequentie van seks met elkaar. Nee, het is gebaseerd op wat júllie willen en hoe jullie je seksleven vormgeven op een manier die voor beiden (of meerderen!) werkt.

Het antwoord op de vraag ‘hebben we genoeg seks?’ is dan ook makkelijk te beantwoorden, meent de therapeut, namelijk als jullie vinden dat het genoeg is.

Seks in een relatie

In tegenstelling tot wat je ziet in films en online leest, is seks niet altijd stomend heet, soepel of even frequent in een liefdesrelatie. Waar je in het begin elkaar de kleren nog van het lijf scheurt, zal dat over de jaren minder worden. Je kent elkaar inmiddels door en door en raakt steeds vertrouwder met elkaar. Dat kan ervoor zorgen dat de seksuele opwinding (wat samenhangt met mysterie) vermindert.

Natuurlijk zijn er manieren om je seksleven te boosten, je best te blijven doen voor elkaar (en jezelf!) en te zorgen dat seks en intimiteit een belangrijke rol blijft spelen in je relatie, maar het is een misvatting dat je altijd seks moet blijven willen hebben.

Die behoefte komt en gaat met vlagen. Iets tegen je zin in doen, is in elk geval geen goed idee. Dat is niet fijn voor jezelf, maar ook niet voor de ander. Het is daarom belangrijk dat je met elkaar blijft praten.

Communiceren is al-tijd key

Als je bijvoorbeeld minder behoefte hebt aan fysiek contact, dan is het fijn om dat te laten weten aan je partner, zodat die hier niet nog onzekerder over wordt omdat die niet weet wat er aan de hand is. Deel hoe jij je voelt, waar dat vandaan komt en hoe jullie daar samen mee om willen gaan.

Zolang je eerlijk bent over hoe je je voelt en waar je wel of geen behoefte aan hebt, hoeft het je relatie niet in de weg te staan. Goede communicatie is al-tijd key. Vind je dat lastig? Heel begrijpelijk, want seks is een belangrijk onderdeel van ons leven, maar óók een taboe om over te praten.

Weet dat er heel veel goede sekstherapeuten zijn met wie je kan praten. Het is een mooie investering in je relatie waar jullie allebei nog lang de vruchten van zullen blijven plukken!

Dus: hoe weet je of je voldoende de liefde bedrijft? Alleen jíj weet het antwoord.