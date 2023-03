Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Centimeters aan sneeuw in aantocht: dit is wat je ervan kunt verwachten

Ga je straks nog naar buiten? Trek je warmste jas dan maar aan. Naar verwachting gaat het vandaag nog flink sneeuwen. Eerst in het noorden en noordoosten, maar daarna waarschijnlijk ook op grotere schaal. Dit zal mogelijk gevolgen hebben voor wie tijdens de spits de auto in stapt.

De lente staat eigenlijk al voor de deur, maar toch lijkt warmer weer nu nog ver te zoeken. Afgelopen week hadden we ook al te maken met winters weer. Weerbureau Weeronline waarschuwt verder ook voor gladheid. Het zal komende nacht namelijk op veel plekken gaan vriezen.

Sneeuw, sneeuw en nog eens sneeuw

Echt winters weer dus, en niet zo’n beetje ook. Momenteel sneeuwt het al op sommige plekken in het noorden van het land. „Ik ben wel blij met de sneeuw, ook al gooit het al mijn plannen in de war vandaag”, laat iemand weten op Twitter. Een ander schrijft: „Er beginnen hier nu ook vlokken te vallen, na een hele ochtend regen.”



Eerst sneeuwt het vooral in de noordelijk gelegen gebieden van ons land. Volgens Weeronline ligt op verschillende plaatsen 1 of 2 centimeter. Ook in de middag blijft het in het noorden en noordoosten sneeuwen en dan kan op grotere schaal een sneeuwdek van 2 tot 4 centimeter ontstaan. In de loop van de middag breidt de sneeuwval zich vanuit het noorden verder uit over het land.

Hinder in het verkeer

De sneeuw levert vaak mooie plaatjes op, maar toch kun je er ook een hoop last van hebben. Zoals tijdens de avondspits. Naar verwachting zal het op dat moment in noorden, midden en oosten van het land op veel plekken sneeuwen.



Later in de avond en in de nacht naar zaterdag vriest het op grote schaal. Het KNMI waarschuwt met code geel dat er in het hele land kans is op gladheid door bevriezing van natte wegen. Plaatselijk kan het hierdoor spekglad worden.