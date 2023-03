Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

McDonald’s in Frankrijk vervangt iconische Franse friet door groentefriet

Help! Geen Franse friet meer bij de McDonald’s in Frankrijk? Ja, het is echt zo. In plaats van de dunne Franse frietjes, serveert de fastfoodketen in Frankrijk sinds deze week groentefriet die is gemaakt van bietjes, wortels en pastinaak.

Het gaat om een tijdelijke actie van drie à vier weken. Tijdens deze actie zijn de normale Franse frietjes helemaal niet verkrijgbaar. „Ontdek, voor een beperkte tijd, de heerlijke Franse Groentefrietjes! Een mix van bietjes, pastinaak en wortel voor een heerlijk krokant en kleurrijk trio friet. Ook verkrijgbaar in grote porties.”



Proces van 602 dagen

Het maken van de nieuwe groentefrietjes kostte McDonald’s en frietleverancier McCain maar liefst 602 dagen. Door 25 telers in Noord-Frankrijk is uiteindelijk ruim 3200 ton aan groenten geteeld.

„Hoewel voor onze klanten onze iconische Franse frietjes eigenlijk onvervangbaar zijn, kunnen ze een keer wat anders, wat variatie, ook wel waarderen”, vertelt marketingdirecteur Anne Lainé in een verklaring. De McDonald’s wilde daarnaast ook de band met de boeren op het Franse platteland versterken.

Herbruikbaar servies bij Franse McDonald’s

Het is niet de eerste keer dat een Frans fastfoodbedrijf een opvallende verandering doorvoert. Zo moeten alle fastfoodketens in Frankrijk die meer dan personen tegelijkertijd bedienen vanaf dit jaar herbruikbaar serviesgoed aanbieden aan klanten die hun maaltijd ter plaatse nuttigen. Wegwerpverpakkingen zoals papieren bekers en kartonnen patatbakjes zijn niet meer toegestaan.

Het herbruikbare servies zorgde echter direct al voor onverwachts veel problemen bij de Mcdonald’s-vestigingen in Frankrijk. Het servies zou namelijk vaak niet in de afwasmachine belanden, in de keuken van vooral studenten en toeristen. Het servies zou een „collector’s item” zijn, volgens de Franse krant Le Parisien. Om dit te voorkomen hebben sommige Franse Mcdonald’s-vestigingen posters op de deur gehangen waarin ze dieven waarschuwen. „Ons serviesgoed is uitgerust met geolocatiechips. Het is niet mogelijk om er mee te vertrekken.”