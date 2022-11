Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kruidvat gaat viraal met pikant reclamebord, hoofdkantoor niet blij

Mensen die langs het Kruidvat-filiaal in Leiden lopen, worden begroet door een wel heel pikant reclamebord. De drogisterij heeft namelijk een populair seksspeeltje in de uitverkoop. Medewerkers vonden dat een mooie mogelijkheid voor een creatieve bijpassende tekst op het verkoopbord: ‘Sinterklaas is niet de enige die komt dit jaar’.

Hoewel de meeste mensen hier om kunnen lachen, zijn er ook negatieve reacties. Onder andere van het hoofdkantoor.

Satisfyer een hit

Het seksspeeltje waar het om gaat, de Satisfyer pro 2, is zo’n beetje de huidige favoriet van veel vrouwen. Zo verscheen er zelfs een kerstbal ervan. Geen wonder dat Kruidvat ze verkoopt. Dat is overigens ook niets nieuws. Sinds 2019 ligt de luchtdrukvibrator al in de schappen.

Ook was hij al vaker in de aanbieding, maar is het wel de eerste keer dat het seksspeeltje op deze manier viraal gaat. Zo deelde twitteraar Grace gisteren het reclamebord dat ze tegenkwam in een filiaal in Leiden. „Sinterklaas is niet de enige die komt dit jaar”, stond erop. En in kleinere letters: „De kerstman ook ;)”. Eva Jinek liet onlangs trouwens haar droom in vervulling gaan: ze mocht even werken bij de drogisterij.

Bord wordt verwijderd door Kruidvat

Een woordvoerder van Kruidvat laat in een reactie aan RTL Nieuws nu weten dat het gaat om een lokaal initiatief. „Dit heeft de winkel zelf bedacht. En natuurlijk houden wij wel van een beetje humor, daar staat Kruidvat ook bekend om. Maar dit is niet onze stijl.” Kruidvat heeft het filiaal daarom verzocht het bord zo snel mogelijk weg te halen. „Wij zijn een winkel voor het hele gezin, en deze humor past daar niet bij.”

Reacties van voorbijgangers

De meerderheid van de mensen op social media kan de grap wel waarderen. Al zijn er ook reacties van mensen die de lol er niet van in zien. Zo wordt het door sommige mensen „belachelijk” genoemd en vragen zij zich af hoe ze zo’n reclame aan hun kinderen moeten uitleggen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Het snot door mijn neus gelachen. Prachtig. Wel lastig voor de ouders die dit in de Kruidvat aan hun kindertjes uit moeten leggen.😬 — Floof, there it is! (@xillytoi) November 29, 2022

Ook daarop is weer tegengeluid. Zo zegt Esther op Twitter: „Ja want seks is niet normaal en je kan niet tegen kindjes zeggen dat het speelgoed voor volwassenen is.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.