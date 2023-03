Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Laurens Dassen reageert bij Kahlid & Sophie op kritiek: verkiezingsprogramma zou niet onderscheidend zijn

De campagnepraatjes voor de Provinciale Statenverkiezingen vliegen ons de afgelopen dagen continu om de oren. Gisteren zat partijleider Laurens Dassen van Volt aan tafel bij de talkshow Khalid & Sophie. Daar vertelde hij over de plannen die zijn partij heeft voor de provincies waar zij mee doen. De politicus stuitte daarbij op de nodige kritiek.

Komende woensdag 15 maart vinden de verkiezingen plaats voor zowel de Provinciale Staten als de Waterschappen. Tussen 07.30 en 21.00 uur zijn de stembureaus geopend.

Volt doet voor het eerst mee

Volt deed in 2021 voor het eerst mee aan de Tweede Kamerverkiezingen en won toen drie zetels. Momenteel heeft de partij daar nog maar twee zetels, nadat partijlid Nilüfer Gündoğan uit de fractie werd gezet na meldingen van ongewenst gedrag.

Dit jaar doet de partij voor het eerst mee met de verkiezingen voor de Provinciale Staten. In maar liefst acht van de twaalf provincies.



Hoe wurmt een jonge partij als Volt zich tussen al het verkiezingsgeweld? Dat vroegen we aan @DassenLaurens. “Dat is precies wat Volt-stemmers van ons verlangen. Juist zorgen dat je die nuance brengt. En dat is in een gepolariseerd landschap af en toe knokken.” #KhalidenSophie pic.twitter.com/GhhuF3mQbG — Khalid & Sophie (@khalidensophie) March 9, 2023

Laurens Dassen aan tafel bij Khalid & Sophie

Gisteravond gaf Dassen aan tafel bij het programma Khalid & Sophie aan dat de campagne van zijn partij op volle stoom draait. „Het is ontzettend spannend, maar we gaan er nog even tegenaan”, liet hij weten.

Maar al snel tijdens het gesprek stuitte de Volt-leider op kritiek. Politiek verslaggever Rik Rutten van het NRC zat ook aan tafel en gaf aan het moeilijk te vinden om het verhaal van Volt te begrijpen. Daarbij ging hij specifiek in op de stelling: moeten provincies ervoor zorgen dat er buiten de bebouwde kom in de natuur word gebouwd? „Dat verdeelt alle politieke partijen, maar bij Volt vind ik eigenlijk geen antwoord op die vraag. Het enige wat er dan staat, is dat Volt voor een snelle oplossing is voor de wooncrisis en op zoek moet naar flexibele en creatieve oplossingen.”

Dassen benadrukt daarna onder meer dat er zeker meer gebouwd moet worden en dat provincies daar een duidelijke rol in moeten spelen. Rutte geeft daarna op zijn beurt weer aan geen onderscheidend programma te zien in de plannen die Volt schetst. Vervolgens gaat Dassen in op de rol die de provincies hebben bij afspraken die in Europa geregeld worden.

„Zestig tot zeventig procent van de afspraken die we maken in Europa, waarbij we als Nederland zelf aan tafel zitten, krijgen handen en voeten in de provincies”, vertelt hij aan presentator Khalid Kasem. „Dat is de reden dat we daar als Europese partij aanwezig willen zijn. Omdat er een enorme urgentie is om die energiecrisis aan te pakken, om het stikstofprobleem aan te pakken, om te zorgen dat we natuur-inclusief gaan boeren. Maar ook om te zorgen dat de infrastructuur projecten worden aangepakt.”

Verder is Dassen van mening dat Europa de komende jaren alleen maar een grotere rol zal gaan spelen, zoals bij de oorlog in Oekraïne. „We zullen er dus ook volledig op inzetten om Europa dichter bij de mensen te kunnen brengen. Dat doen we lokaal en provinciaal.”

Campagne in volle gang

Niet alleen Dassen verschijnt kort voor de verkiezingen op tv. Ook andere politici laten van zich horen. Zo was Geert Wilders vanochtend nog te zien in het programma Goedemorgen Nederland en schoof niemand minder dat premier Mark Rutte gisteren nog aan bij Shownieuws. Daar ging hij in op nu al veelbesproken tv-optreden in Vandaag Inside van komende maandag.