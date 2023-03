Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bizarre actie in vliegtuig: passagier valt steward aan met lepel

Een passagier die zondag op een vlucht van Los Angeles naar Boston zat, heeft het wel heel bont gemaakt. De man viel in een vliegtuig een steward aan met een afgebroken lepel. Even daarvoor probeerde de man een nooduitgang in het toestel te openen. Hij was ervan overtuigd dat de steward ‘hem wilde vermoorden’.

Ongeveer drie kwartier voor de geplande landing van het vliegtuig kreeg de bemanning in de cockpit het signaal dat er een deur ontgrendeld was. Cabinepersoneel vermoedde dat de bewuste passagier hier achter zat omdat zij hem vlak daarvoor bij de deur hadden gezien. Ze spraken de man aan.

Maar die was niet echt voor rede vatbaar. De verdachte vroeg of er camera’s in het vliegtuig hingen en viel een steward aan met een afgebroken metalen lepel. Andere passagiers overmeesterden hem, waaronder een ex-asielzoeker uit Nederland, weet De Telegraaf.

Man wilde nooduitgang openen om uit vliegtuig te springen

De 33-jarige man, ene Francisco Severo Torres, is aangehouden. Hij zou het op de steward hebben gemunt die hem aansprak, omdat hij ‘aan het knoeien was met de deur’, schrijft de Amerikaanse nieuwssite ABC op basis van rechtbankverslagen. „Een steward ontdekte dat de vergrendelingshendel van de deur uit de volledig vergrendelde positie was gehaald.”

Torres zou tevergeefs hebben geprobeerd de deur te openen en had „het idee om de nooduitgang te openen en uit het vliegtuig te springen”, aldus de verslagen. Nadat de deur weer op slot was, vertelde een steward aan zijn collega’s dat hij Torres bij de deur had gezien en vertelde dat hij dacht dat hij ‘ermee had geknoeid’.

Verdachte brak lepel ‘om een wapen te maken’

De steward die hem hiermee confronteerde werd door Torres aangevallen. Die vertelde deze week in verhoren aan de politie dat hij naar de wc was gegaan om de lepel te breken „om een ​​wapen te maken.”

Torres zou de politie ook hebben verteld dat hij dacht dat een steward hem probeerde te vermoorden. Om dat te voorkomen probeerde hij eerst de steward te vermoorden door hem in zijn nek te steken met een gebroken metalen lepel. Maar de bizarre actie met de lepel mislukte.

Hij werd door medepassagiers overmeesterd en samen met de cockpitbemanning hielden ze hem in bedwang. De man is in Boston aangeklaagd voor het ontregelen van een vlucht met gebruik van een wapen, maakte het OM daar maandag bekend. Hij kan voor zijn daad een levenslange celstraf krijgen.