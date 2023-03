Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Zo is er niks meer aan’, Hunted VIPS-kijkers boos op inzet van Yvonne Coldeweijer

De bekende Nederlanders uit het programma Hunted VIPS zijn gisteravond wederom verrast door roddelkoningin Yvonne Coldeweijer. Zij werd ingeschakeld om de voortvluchtige vips op te sporen.

Yvonne Coldeweijer is bekend om haar juicekanaal Life Of Yvonne, waar ze haar volgers op de hoogte houdt van de laatste geruchten. Op Twitter blijkt dat niet alle kijkers blij waren om Coldeweijer te zien: „Zo is er niks meer aan.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De Hunters kunnen volgend jaar gewoon Yvonne de eerste dag contacteren, den lijstje opsturen van alle voortvluchtigen en de rest van de tijd op hun bips gaan zitten en wachten op tips van Yvonne. Er is niks meer aan zo. #Hunted #huntedVIPS — ahmakkers (@ahmakkers) March 6, 2023

De Hunted VIPS-kandidaten Dilan Yurkadul en Guido Spek zijn sinds de vorige aflevering het doelwit van de hunters, want het duo probeerde ze op het verkeerde spoor te zetten. Ze hadden een foto laten maken en door omstanders op social media laten plaatsen. De aangegeven locatie was niet de plek waar de kandidaten daadwerkelijk waren.

De gouden tip

Het plannetje liep echter niet zoals het moest lopen, want de hunters gingen op zoek naar de omstanders. Ze kwamen daar er al snel achter dat ze in de maling waren genomen. Het spionnenleger van Yvonne Coldeweijer werd weer ingezet. Coldeweijer riep op Instagram haar volgers op om een oogje in het zeil te houden voor de twee voortvluchtigen.

„Is toch leuk om BN’ers te pakken”, zei ze enthousiast. De Instagram-post zorgde voor de gouden tip, want Yurkadul en Spek zijn in de aflevering van Hunted VIPS van gisteravond gepakt door de hulp van een van de volgers van Coldeweijer.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Yvonne Coldeweijer:"Is toch leuk, BN'ers pakken?" Die heeft wat onverwerkte frustratie omdat haar eigen showbizz carrière is gestrand hoor. Vind er nu trouwens geen barst meer aan. Verziekt het hele spel. Domme actie, @AVROTROS #HuntedVIPS — Ingenoor (@IngeNoor) March 7, 2023

Reacties op inzet van Yvonne Coldeweijer

„Ik vind er nu geen barst meer aan. Het verziekt het hele spel”, wordt er op social media gezegd. Kijkers van het programma Hunted VIPS noemen het een „flink minpunt” dat er gebruik wordt gemaakt van juicekanalen.

Ondanks alle negatieve reacties op Yvonne Coldeweijer, zijn er gisteravond door haar hulp twee kandidaten gepakt. Misschien wordt het concept van Hunted VIPS volgend jaar veranderd. „De programmamakers kunnen het volgend jaar beter Yvonne jaagt op vips noemen”, zegt een twitteraar.

Overigens zegt Selmar Smit, een van de rechercheuren uit het opsporingsteam, dat de inzet van Yvonne Coldeweijer juist realistisch is. „In het echt worden voortvluchtigen bijna altijd gepakt door dergelijke fouten en tips.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Volgend jaar kan je het beter Yvonne jaagt op VIPS noemen! Wel een beetje zwak van de hunters om Yvonneke te gebruiken. #HuntedVIPS — Mario (@_Scarlet_Storm) March 6, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

In het “echt” worden voortvluchtigen bijna altijd gepakt door dergelijke fouten en tips. Wij moeten juist enorm hard werken voor elke lead #HuntedNL #HuntedVIPs — Selmar Smit (@selmarsmit) March 6, 2023

Kijk hier de aflevering van Hunted VIPS van gisteravond terug.