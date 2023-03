Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Gelach in talkshowstudio nadat Peter Pannekoek Eva Jinek ‘een laffe tak’ noemt

Peter Pannekoek heeft de lachers op de hand gekregen in Jinek. Daar was hij samen met presentator Harm Edens te gast om over het nieuwe, 43e seizoen van Dit Was Het Nieuws te praten. Op de vraag of ze nog gasten willen hebben, bekende de cabaretier dat er één BN’er is die al meerdere malen gevraagd was. Maar die weigert elke keer: Eva Jinek. „Maar dát is een laffe tak!”, zei Peter Pannekoek.

Na die opmerking van de cabaretier barstte de talkshowpresentatrice en de studio in lachen uit. Eva Jinek wil niet aan tafel zitten bij het programma Dit Was Het Nieuws. „Een verstandige vrouw”, zo noemde ze zichzelf.

Hij en Harm Edens wilden weten waarom zij nooit meedoet, terwijl ze al vaak is gevraagd om aan te schuiven bij het satirische nieuwsprogramma. „Je bent toch altijd op vakantie, dus kom gewoon”, zei Edens, doelend op de uitspraken van Marc-Marie Huijbregts over Jinek van vorige week. „Oh, jongens!”, riep ze.

Eva Jinek niet naar Dit Was Het Nieuws omdat ze ‘niet gecanceld wil worden’

„Ik heb alle tijd om te komen”, grapte ze. „Maar nee, ik laat mij zo snel gaan, weet je wel. Ik moet daarna ook weer normaal doen hier”, bekende de RTL-presentatrice gisteren in haar eigen talkshow.

Maar Pannekoek gaf niet op. „Jouw humor is zó hard. Als de camera uitstaat, is die veel harder dan je normaal laat zien. Ik denk dat mensen dat geweldig vinden.” Maar Eva Jinek zei dat ‘ze niet gecanceld wilde worden’.

Peter Pannekoek: ‘Hoor je de afzegging?’

De twee grappenmakers suggereerden dat zij ergens in het najaar langs kan komen. „Ergens in september?”, stelde Harm Edens voor, als Jinek bevallen is van haar tweede kindje. „Ik zal erover nadenken”, beloofde de presentatrice uiteindelijk.

Maar of het er daadwerkelijk van komt? Het lijkt er niet op. „Hoor je de afzegging?”, zei Pannekoek. „Nee, ik kom erop terug! Je hoort van mij”, zei Eva Jinek. Het nieuwe seizoen van Dit Was Het Nieuws gaat donderdag van start.

Kijk de uitzending van Jinek van gisteravond hier terug.