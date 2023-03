Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zet je schrap: 2024 zou weleens het warmste jaar tot nu toe kunnen worden

Warm, warmer, warmst. Dat laatste zou zomaar voor volgend jaar kunnen gaan gelden. Er is namelijk een grote kans dat we te maken krijgen met het weerfenomeen El Niño. Als dat gebeurt zou 2024 weleens de boeken in kunnen gaan als warmste jaar tot nu toe.

Nu de lente is begonnen stijgen de temperaturen weer iets en worden de dagen langer. Doordat de klok een uur vooruit is gegaan, is het tot later licht in de avonden. Toch willen veel Nederlanders af van het tweemaal per jaar verzetten van de klok.

Warmste jaar als El Nino langskomt

El wie?, vraag je je misschien af. El Niño is een weerfenomeen. Wanneer dit zich voordoet, wordt het zeewater langs de evenaar warmer. Dit kan gevolgen hebben voor veel andere plekken op de wereld, zo ook in Nederland.

De kans is groot dat het weerfenomeen El Niño dit jaar weer zal plaatsvinden. Dat kan ervoor zorgen dat 2024 het warmste jaar tot nu toe wordt. De laatste sterke El Niño was in 2016 en mede daardoor is 2016 wereldwijd het warmste jaar tot nu toe, schrijft het KNMI. Als er een El Niño komt, zal 2024 volgens het weerinstituut waarschijnlijk nog warmer worden dan 2016. Volgens de officiële verwachting van de NOAA, de Amerikaanse weerdienst, is de kans momenteel ongeveer 60 procent dat deze lente en zomer zich een volgende El Niño aandient.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Dit jaar wordt weer een El Niño verwacht. Hierdoor warmt de tropische Stille Oceaan sterk op met gevolgen voor het weer wereldwijd. De laatste sterke El Niño was in 2016, het warmste jaar wereldwijd tot nu toe. Als El Niño doorzet, wordt 2024 nog warmer.https://t.co/toR8EzInni pic.twitter.com/WuLcleNfGm — KNMI (@KNMI) March 30, 2023

Grote gevolgen

El Niño en tegenhanger El Niña hebben allebei invloed op het klimaat op aarde. De warmste jaren kwamen bijna allemaal voor tijdens een periode met een El Niño. In onze omgeving is de invloed van El Niño en La Niña klein maar in andere delen van de wereld zijn de gevolgen groot. Zo komen daar ernstige droogtes en hevige regens voor.

Volgens het KNMI lijkt het erop dat klimaatverandering zelf geen invloed heeft op El Niño en El Niña. Maar de gevolgen van El Niño worden wel groter, omdat de bijbehorende droogtes en sterke regenval intenser worden door de opwarming. Met de komst van een El Niño kan de wereld waarschijnlijk één of meerdere extra warme jaren tegemoet zien.