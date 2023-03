Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

VI-heren overwegen ‘gewoon’ weer op de VVD te stemmen: ‘Er is geen alternatief’

René van der Gijp en Johan Derksen deden gisteren in Vandaag Inside een opmerkelijke uitspraak. Ondanks de bakken kritiek die de heren over de VVD heen gooien, en ondanks alle lof voor BBB, lijken ze de volgende keer ‘gewoon’ weer op de regeringspartij stemmen.

In september zei Derksen nog tegen justitieminister Dilan Yeşilgöz dat hij zich kapot schaamt dat hij op de VVD heeft gestemd. Bij de Provinciale Statenverkiezingen schaarde Derksen zich duidelijk achter BBB, die een verpletterende zege boekte. Voorvrouw Caroline van der Plas noemde de besnorde analist zelfs een ‘stemmenkanon’. En toen premier Mark Rutte in verkiezingstijd bij de heren aan tafel zat, waren zij allesbehalve mild. De premier moest zich herhaaldelijk verdedigen tegenover Wilfred Genee en Derksen, die zeiden dat het tijd was voor de premier om op te stappen. Ondanks dat het er hard aan toe ging in de uitzending, beloofde Rutte om terug te keren bij Vandaag Inside.

Vandaag Inside over de VVD en Mark Rutte

Volgende week woensdag lost premier Mark Rutte zijn belofte in en schuift hij weer bij de mannen aan. Genee stelt voor om hem een koffer te geven met daarop ‘Mark, bedankt’ en ‘Adieu, Mark’. „Nee joh”, zegt Van der Gijp. „Die man moet nu eens laten zien wat hij kan. Of wat hij kan… Maar dat hij in ieder geval nog iets zou kunnen veranderen de komende maanden.” „Daar heeft hij twaalf jaar de tijd voor gehad”, protesteert Genee. „Ja, dat weet ik. Maar hij nu is nu echt afgestraft. Hij is nu geschrokken.” Genee gaat er weer tegenin. „Dat was hij toch vier jaar geleden ook, met die Provinciale Statenverkiezingen? Toen met Baudet en die uil die wegvloog.”

Derksen mengt zich in het gesprek. „In de peilingen staat hij nog steeds hoog.” Van der Gijp denkt dat VVD weer de grootste partij wordt bij de verkiezingen. Hij antwoordt bevestigend als Genee vraagt of hij de volgende keer weer op de VVD stemt. Derksen: „Je stemt anders voor de Tweede Kamer dan voor de Provinciale Statenverkiezingen. Ik heb hetzelfde probleem als iedere VVD’er: er is geen alternatief.” Genee vindt dat vreemd. „Maar je wilt dat Mark Rutte weggaat?” Derksen: „Ik heb nog even om erover na te denken. Je weet het: ik doe nooit iets overhaast.” „Dat is waar”, lacht Genee. „Je zegt ook nooit dingen impulsief.”

Verontwaardiging bij kijkers

Kijkers reageren verontwaardigd op het gesprek. „Ongeloofwaardig”, „hypocriet”, „onbetrouwbaar” en „wispelturig” klinkt er onder andere. „De heren stemmen op de VVD. En maar zeiken. Schitterend. Allemaal voor de bühne, waar ze zelf zo een hekel aan hebben.” Ook vermoeden sommige kijkers dat het optreden van Rutte bij VI impact heeft gehad. De minister-president hield zich daar ondanks het onophoudelijke vijandelijke vuur kranig stand.



De wereld van @vandaaginside:

Rutte moet weg. Maar bij landelijke verkiezingen stemmen wij VVD want niemand anders dan Rutte kan de klus klaren. pic.twitter.com/3ry43H4Zft — Moos Oliemans (@FrankOrlemans) March 31, 2023



Wat een dwazen zijn het ook. Zo’n Van der Gijp en vermoedelijk Derksen ook, die na alles wat ze Rutte hebben verweten, nu alweer zeggen bij de volgende Tweede Kamer verkiezingen ‘gewoon’ weer VVD te zullen stemmen. Na twaalf jaar zit het hele land in diepe shit… #vandaaginside — Karin Snippe (@KarinSnippe2) March 30, 2023



Maandenlang schande spreken over de toeslagaffaire, Groningen, roepen dat Rutte weg moet, en nu doodleuk zeggen dat je weer op de VVD stemt. Hoezo ongeloofwaardig?🤡🤡 #vandaaginside — bertusblokhoofd (@bert_blokhoofd) March 30, 2023

Je kunt Vandaag Inside hieronder terugkijken of via KIJK.