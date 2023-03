Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Brandweermannen reanimeren kat na brand en het beestje overleeft

Dat de brandweer mensenlevens redt, dat weten we. Maar brandweerlieden schromen ook niet om het leven van een dier bij een brand te redden. Dat blijkt uit een actie van brandweermannen bij een woningbrand in Friesland, waarbij een kat door reanimatie van de dood werd gered.

Het is een bijzonder beeld. Een brandweerman die op zijn knieën een kat reanimeert en zijn collega die het beestje zuurstof geeft. In Het Friese Menaam was het tafereel aan de orde, waar het leven van een dier klaarblijkelijk net zo belangrijk is voor een reddingsactie.



Kat slachtoffer van brand Friesland

In het Friese dorp brak namelijk vanochtend een woningbrand uit. De bewoners waren niet thuis, maar het dier wel. De brand in de twee-onder-een-kapwoning ontstond waarschijnlijk in de meterkast. De buren konden zichzelf in veiligheid brengen. De brand zelf was rond 11.00 uur uitgeblust, waardoor er geen, menselijke, gewonden vielen.

De 13-jarige kat wist ook aan de vlammen te ontsnappen, maar de rook sloeg wel op de longen van het dier. Het beestje kwam versuft uit de woning en er leek nog weinig leven in de kat te zitten.

Brandweerlieden schieten te hulp en reanimeren beestje

Maar twee brandweerlieden bekommerden zich over het slachtoffer en schoten te hulp. Naast dat de dierenambulance werd ingeschakeld, kreeg het dier ook ‘Eerste Hulp’. Een brandweerman heeft minimaal een half uur op zijn knieën gezeten en zuurstof gegeven aan het beestje. Zijn collega ondersteunde hem en gaf de viervoeter hartmassage. Hoewel de kat er levenloos bij lag, werkte de aanpak van de brandweerlieden. Uiteindelijk begon het beestje te bewegen en te miauwen en kwam de kat bij.

Leven van dier gered

Het ziet er naar uit dat het beestje ongedeerd is. De dierenambulance heeft de kat meegenomen voor verder onderzoek. De woning heeft forse rook- en waterschade opgelopen. De bewoners zijn erg geschrokken, schrijft Hart van Nederland.