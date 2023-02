Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bergen aan vuilnis: zo ziet de staking in grote steden eruit op straat

Deze week leggen ambtenaren in een aantal grote steden, waaronder Amsterdam, Leiden en Den Bosch, het werk neer. Met de staking wordt geprobeerd tot een betere cao te komen, en ook loonsverhoging staat op het wensenlijstje. In onder meer Amsterdam en Rotterdam zijn de gevolgen hiervan al goed zichtbaar op straat. „De ratten vieren feest”, schrijven mensen op social media bij foto’s van allerlei vuilnis op straat.

Onder meer boa’s doen mee aan de weekstaking. In Amsterdam meldt de gemeente dat handhavers wel de straat op zullen gaan, maar dat ze geen bonnen uitschrijven bij overtredingen. Bij ernstige overtredingen kunnen ze wel een boete opleggen. Daarnaast staken ook vuilnisophalers in het hele land hun werkzaamheden.

Vuilnis door staking niet opgehaald

Doordat vuilniszakken en grofvuil niet worden opgehaald, vullen de straten zich op meerdere plekken in het land met afval. In Rotterdam begon de staking vorige week woensdag al. Morgen pakken ambtenaren het werk daar weer op.



Het effect is in het straatbeeld goed zichtbaar, vooral hoe belangrijk vuilnismannen zijn, wordt pijnlijk duidelijk. „Ik was gisteren in Rotterdam en zag de zooi liggen”, laat iemand weten op Twitter. Overvolle vuilniszakken stapelen zich na meerdere stakingsdagen inmiddels op. Ondanks het ongemak is er zeker toch ook zeker steun vanuit de maatschappij voor deze actie. Iemand anders schrijft op Twitter: „Goed zo! Die mannen en vrouwen verdienen een fatsoenlijk salaris! En als zes dagen niet werkt, dan net zo lang totdat het wel lukt.”

In Amsterdam is het vandaag de eerste dag van de staking. De komende dagen zal daar moeten blijken wat de gevolgen op straat precies zullen zijn, maar ook daar klinken geluiden dat de eerste stedelijke vuilnisbergen al beginnen te vormen.



Staking voor 12 procent loonsverhoging

De staking komt niet zonder reden. Ambtenaren willen een betere cao, waaronder een structurele loonsverhoging van 12 procent. Daarnaast maakt vakbond FNV zich ook hard voor een aantal andere eisen, waaronder automatische prijscompensatie ter compensatie van inflatie in de toekomst.

In het zuiden van het land wordt momenteel (en werd afgelopen weekend) carnaval gevierd. Het jaarlijkse evenement zal daar morgenavond afgelopen zijn. Vanaf woensdag zullen ambtenaren in onder meer Den Bosch en Maastricht beginnen met de staking. Naast de normale hoeveelheid afval zal er naar verwachting ook extra vuilnis, afkomstig van de verschillende feesten, op straat komen te liggen.