Is deze archeologische vondst van 2000 jaar oud een seksspeeltje?

Potten, stukken van oude wapens of restanten van gebouwen. Van het Romeinse Rijk zijn heel wat archeologische vondsten inmiddels uit de bodem opgegraven. Maar een archeologische ontdekking die wellicht een dildo blijkt te zijn? Dat is toch iets nieuws

Een rechtopstaande stamper, een religieus voorwerp óf toch een seksspeeltje. Het gaat in ieder geval om een object van zeker tweeduizend jaar oud. Het voorwerp werd in 1992 gevonden in het Romeinse fort Vindolanda in Northumberland in Engeland.

Archeologische vondst krijgt nieuw inzicht

Rob Collins, universitair hoofddocent archeologie aan de Universiteit van Newcastle vertelt tegen de Britse The Guardian dat het voorwerp destijds verkeerd werd geregistreerd. Het werd namelijk in het archiefsysteem ingevoerd als een type gereedschap, maar dat is het blijkbaar niet. „Misschien voelde iemand zich er ongemakkelijk bij of dacht hij niet dat de Romeinen zulke dwaze dingen zouden doen.”

Volgens de archeoloog waren de Romeinen niet vies van het tentoonstellen van het mannelijke geslachtsdeel. „Of het nu ging om mozaïeken, schilderingen, potdecoratie of hangers die om de nek werden gedragen.”

Houten voorwerp van mannelijk geslachtsdeel

Onderzoekers van de Newcastle University en die van de University College Dublin namen het 16 centimeter lange houten voorwerp onder de loep. Uit hun bevindingen blijkt dit voorwerp een van de eerste houten mannelijke geslachtsorganen te zijn, afkomstig uit het Romeinse Rijk.

Maar wat maakt de nieuwe bevindingen zo bijzonder? „Wat dit een primeur maakt, is dat het geen kleine, miniatuur fallus is”, aldus Collins. „Het is levensgroot. Ook blijft hout normaal gesproken niet zo lang in tact.”

Dildo uit het Romeinse Rijk

Waar dit voorwerp voor nodig zou zijn geweest? Dat riep bij de onderzoekers nogal wat vragen op. Zij kwamen tot drie mogelijke theorieën waarvoor het houten object zou hebben gediend. De eerste is dat deze houten staaf gebruikt werd om seksuele redenen. „Dat zou kunnen betekenen dat het een seksspeeltje was”, aldus Collins. Maar daar geeft de onderzoeker wel nog wat aanvulling op, want volgens Collins kan het ook om een martelwerktuig zijn gegaan.

Colllins hoopt toch dat het om een seksspeeltje gaat, omdat dat de meest fascinerende theorie is. Dat zou dan namelijk „de eerste Romeinse dildo zijn die uit de archeologie is aangetroffen”. Wel zijn er aanwijzingen dat de Grieken en Romeinen dildo’s gebruikten. „We weten uit Griekse en Romeinse poëzie en kunst dat ze dildo’s hadden. Maar we hebben geen archeologische voorbeelden gevonden, wat op zich al intrigerend is.”

Onderzoeken naar vergelijkbare objecten

Theorie twee is dat het voorwerp gebruikt werd als stamper. Om eten te bereiden of medicinale ingrediënten te vermalen. De derde theorie concludeert dat het voorwerp bedoeld was voor geluk of bescherming. Als dat het geval was, zou het beeld waarschijnlijk bij de ingang van een belangrijk gebouw hebben gestaan, maar het bewijs geeft aan dat de fallus zich binnenshuis bevond of in ieder geval gedurende langere tijd niet op een open plek buiten stond. Wat deze laatste theorie weer ietwat twijfelachtig maakt.

In ieder geval maakt het voorwerp een hoop los en hopen onderzoekers op meer onderzoek naar vergelijkbare objecten in andere collecties.