Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Extreem weer veroorzaakt tientallen doden in Brazilië, carnaval São Paulo afgelast

Nadat eerst Nieuw-Zeeland te maken kreeg met noodweer, lijkt nu ook Brazilië aan de beurt te zijn. Extreem weer zorgde daar, in de deelstaat São Paulo, voor zeker 36 doden. Er vonden vanwege de hevige regenval ook meerdere overstromingen en aardverschuivingen plaats. Hoeveel gewonden er precies zijn, is nog niet bekend.

In de kustplaats São Sebastião zijn tot dusver de meeste dodelijke slachtoffers gevallen, namelijk 35. In Ubatuba zou ook iemand om het leven zijn gekomen. De hoeveelheid regen die is gevallen, is substantieel: zo’n 600 millimeter in één dag. Dat is ongeveer evenveel als er meestal in twee maanden valt.

Noodtoestand door extreem weer in Brazilië

De gouverneur van de deelstaat São Paulo heeft in vijf steden de noodtoestand afgekondigd, dit besluit geldt voor de komende 180 dagen. Naast reddingswerkers in de regio zelf is er ook hulp ingeschakeld van hulpverleners uit de hoofdstad.

Vorig jaar vielen er ook meerdere doden vanwege slecht weer in het land. Dit gebeurde toen in de nabij São Paulo gelegen regio Baixada Fulminese, in de deelstaat Rio de Janeiro. In Nieuw-Zeeland richtte cycloon Gabrielle vooral in het noorden veel schade aan. Daar vielen vijf doden.

Vrees voor het ergste

Op dit moment zijn er 36 doden bevestigd, maar naar verwachting zullen er nog meer slachtoffers bij komen. Overheidsfunctionaris Henguel Pereira vreest voor het ergste. „Helaas zullen we nog veel meer doden gaan vinden”, laat hij aan een lokale krant weten. Verder worden tientallen mensen vermist, maar hoeveel precies is niet duidelijk.

Naar verwachting zal het slechte weer voorlopig nog wel doorzetten in de getroffen kustregio, wat de reddingswerkzaamheden bemoeilijkt. De Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva heeft aangekondigd het getroffen gebied morgen te zullen bezoeken.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Rain in #Brazil. At least 36 dead, cities cancel carnivals – Bloomberg. Only in the Brazilian state of São Paulo, at least 19 people died due to abnormal rainfall.

A month's worth of rain fell in one day in the state of São Paulo, causing floods and landslides. pic.twitter.com/Tplvjuld64 — BRAVE SPIRIT🇺🇦 (@Brave_spirit81) February 20, 2023

Streep door carnaval door extreem weer

Net als in Nederland vindt in Brazilië momenteel carnaval plaats. Tijdens dit feest worden er in het Zuid-Amerikaanse land onder andere traditiegetrouw optochten gehouden met praalwagens. In een aantal steden in de regio, waaronder het eerdergenoemde São Sebastião en Ubatuba, is carnaval vanwege het extreme weer afgelast.