Vrouw breekt per ongeluk Jeff Koons-beeld ter waarde van 40.000 euro

Een kunstverzamelaarster die een beurs voor hedendaagse kunst bezocht in Miami heeft per ongeluk een porseleinen beeldje van de beroemde kunstenaar Jeff Koons kapotgemaakt. Ze stootte het beeldje, met een geschatte waarde van zo’n 42.000 dollar, omgerekend ongeveer 39.200 euro, om waardoor het brak.

Het incident vond plaats tijdens de opening van een kunsttentoonstelling in Art Wynood in Miami. Het beeldje dat de vrouw per ongeluk kapot maakte was onderdeel van de kunstwerkenserie ‘Balloon dog’.

Bezoekers dachten dat het om een kunstperformance ging

Sommige bezoekers dachten dat het om een kunstperformance ging, maar niets bleek minder waar toen personeelsleden kwamen toegesneld en de vrouw een rood gezicht kreeg.

„Ik zag dat de vrouw tegen het beeldje tikte. Het viel en brak in duizend stukjes”, zegt kunstenaar Stephen Gamson, die ook aanwezig was bij de opening, tegen televisiezender Fox News. Naar eigen zeggen dacht Gamson dat de vrouw tegen het beeldje aantikte om erachter te komen of het een echte ballon was.



#Miami: Art fair visitor accidentally shatters #JeffKoons' '#BalloonDog' sculpture worth more than ₹ 3 million into pieces (Viral Video)https://t.co/LtWYxMn15J — Free Press Journal (@fpjindia) February 19, 2023

Kunstadviseur Bénédicte Caluch van Bel-Air Fine Art, de galerie die het werk van Jeff Koons sponsort, verklaart tegen de Amerikaanse krant Miami Herald dat de vrouw het beelde niet expres kapotgemaakt heeft. De verzekering is volgens de adviseur dan ook bereid de schade te dekken.

Werken van Jeff Koons miljoenen dollars waard

Jeff Koons, die zelf niet aanwezig was tijdens de opening, is een Amerikaanse schilder en beeldhouwer. Hij werd met zijn serie ‘Balloon dog’, waar het gebroken beeldje onderdeel van is, bekend in het buitenland. Sommige van zijn werken werden verkocht voor meer dan 91 miljoen dollar.

Van het kleine blauwe beeldje zijn er door het incident nu nog maar 798 over. Hierdoor is volgens een woordvoerder van de galerie de zeldzaamheid toegenomen en zal de waarde stijgen, iets waar verzamelaars dan weer blij mee zijn.

De scherven van het kapotte beeldje worden overigens ook niet weggegooid. Ze zijn opgeveegd en worden voorlopig in een doos bewaard. Wat er daarna mee gaat gebeuren is niet duidelijk.