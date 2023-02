Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Recordaantal nieuwe stamceldonoren na oproep zieke Thijs Slegers

Meer dan 8300 mensen hebben zich aangemeld als stamceldonor na de oproep van de perschef van PSV Thijs Slegers. Stichting Matchis heeft dit jaar tot nu toe ruim 11.000 nieuwe aanmelding binnengekregen want ook zo’n 3000 mensen registreerden zich als bloeddonor. Nooit eerder kwamen er in het begin van het jaar zoveel aanmeldingen binnen.

Thijs Slegers lijdt aan bloedkanker en maakte twee weken geleden bekend dat hij uitbehandeld is. Hij riep mensen op om zich aan te melden als stamceldonor. En daar hebben inmiddels duizenden mensen gehoor aan gegeven, zo laat Stichting Matchis, die de donorbank beheert, weten.

De meeste nieuwe inschrijvingen zijn mannen, namelijk 70 procent. En dat is goed nieuws voor de stichting, want er is een tekort aan mannelijke stamceldonoren. In het totale Nederlandse stamceldonorenbestand is zeker 70 procent vrouw.

Oproep Thijs Slegers maakte diepe indruk

De oproep van Thijs Slegers twee weken geleden maakte veel indruk. Niet alleen stroomden de aanmeldingen bij Stichting Matchis binnen, ook Slegers zelf werd overspoeld met steunbetuigingen. Veel mensen reageerden aangeslagen op het verdrietige nieuws. Zo zei Johan Derksen, die bij VI samenwerkte met Slegers, er kapot van te zijn. „Echt een wereldgozer. Ik ben nog op zijn bruiloft geweest. Hij heeft twee kleine kinderen, het is echt een tragedie.”

En ook de supportersverenigingen van PSV en Feyenoord kwamen in actie. Alle supporters werden gevraagd in om in de twaalfde minuut van de wedstrijd tussen PSV en Feyenoord het lampje van een mobiele telefoon te laten schijnen.

Campagne om recente aandacht te behouden

Komende week begint Matchis met een advertentiecampagne die inspeelt op de recente aandacht. De stichting wil de aandacht behouden, maar mensen ook attenderen op het daadwerkelijk terugsturen van de wattenstaafjes. „Je bent pas definitief als donor geregistreerd als je je setje met wattenstaafjes terugstuurt”, zegt campagneleider Bert Elbertse. Met de wattenstaafjes moeten mensen wat slijm afnemen en het vervolgens opsturen, zodat kan worden onderzocht of iemand geschikt is als donor.