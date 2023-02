Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Russische soldaat pronkt met foto op Telegram en verklapt per ongeluk locatie militaire basis in Loehansk

Een Russische soldaat die op social media pronkte met een foto van een buitgemaakte Oekraïense pantserhouwitser heeft zo per ongeluk de locatie van een Russische militaire basis in de bezette Oekraïense provincie Loehansk verklapt.

„Verse trofee. Oekraïense SAU 2S1 ‘Gvozdika’ werd veroverd door geallieerde troepen. Februari 2023”, luidt het bericht dat op 3 februari plotsteling in een Telegramkanaal dat gelieerd is aan de Wagnergroep verscheen. Bij het bericht werd ook een foto gepost van de buitgemaakte ‘trofee’, een gepantserde artillerie-eenheid die zelf kan rijden.

Foto werd eerder gepost op Russisch sociaal netwerk

De nieuwszender Radio Liberty ging aan de slag met de foto en kwam tot de ontdekking dat het beeld als eerste werd gedeeld door een man met de naam Vladimir Lapin, uit de Russische stad Omsk. Hij had de foto zo’n 40 minuten eerder op het in Rusland populaire sociale netwerk VKontakte geplaatst.

Ook was volgens Radio Liberty uit zijn profiel op te maken dat Lapin in de tijd van de Sovjet-Unie bij de luchtmacht zat en dat hij afgelopen herfst deelnam aan de ‘speciale militaire operatie’ in Oekraïne. Vermoedelijk deed hij dat als vrijwilliger.

Verlaten mijn bij Loehansk

De nieuwszender wist aan de hand van geolocatie en satellietbeelden te achterhalen dat de bewuste foto van de pantserhouwitser, net als een aantal andere foto’s van Lapin, gemaakt was op het terrein van een verlaten mijn in de buurt van de stad Loehansk. De beelden onthulden werkplaatsen die volstaan met Russische militaire toestellen waaraan gesleuteld wordt, wat erop wijst dat het om een grote reparatiebasis gaat.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Together with @pustota we found the source for that image: VK post by Russian volunteer soldier Vladimir Lapin from Omsk, who came to Ukraine in Oct. 22 (https://t.co/cQu0X6F63C). pic.twitter.com/SCThoYHhlb — Mark Krutov (@kromark) February 17, 2023

Bekend is dat de verlaten mijn in de buurt van Loehansk in het verleden al eens werd gebruikt door Russische en pro-Russische troepen als militaire basis. In 2016 werd er bijvoorbeeld een grote verzameling van militaire toestellen opgemerkt. Maar het profiel van Lapin bevestigt dat de locatie nog altijd in gebruik is door het Russische leger.