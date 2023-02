Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

VS: ‘China overweegt wapens te leveren aan Rusland’

De Verenigde Staten maken zich zorgen over de mogelijkheid dat China wapens zal leveren aan Rusland. Volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken, hebben de VS informatie dat China ‘serieus overweegt’ militaire steun aan Rusland te leveren.

Dat zei de buitenlandminister tegen CBS News na een ontmoeting met zijn Chinese collega Wang Yi. „Er zijn verscheidene vormen van dodelijke hulp die ze op zijn minst overwégen te geven, inclusief wapens”, aldus Blinken. Op welke informatie Blinken zijn zorgen baseert wilde de minister nog niet verder toelichten. Wel zei hij dat Washington snel meer details zou geven.

Wapenlevering aan Rusland heeft ‘serieuze gevolgen’ voor relatie tussen VS en China

De twee ministers spraken elkaar gisteren op de veiligheidsconferentie in München, waar Rusland niet bij aanwezig was. Blinken zei na afloop dat hij Wang tijdens die conferentie duidelijk heeft gemaakt dat een wapenlevering ‘serieuze gevolgen’ zal hebben voor de relatie tussen de twee grootmachten, die de laatste tijd al onder hoogspanning staat vanwege spionageballonnen boven de VS die afkomstig zouden zijn uit China.

China ontkent dat het wapens wil leveren aan Rusland, maar heeft de Russische invasie nog niet veroordeeld. Onder westerse leiders bestaat dan ook het verlangen dat China de oorlog alsnog zal veroordelen. Ook is China kritisch op het feit dat de VS en de NAVO wapens leveren aan Kiev.

‘Geen olie op het vuur gegooid’

Wang zei na het gesprek met Blinken dat zijn land „niet werkeloos heeft toegekeken of olie op het vuur heeft gegooid” bij het conflict. Hij zei dat hij gelooft dat ‘sommige krachten’ niet willen dat er succesvolle vredesonderhandelingen komen. China komt binnenkort met een eigen vredesvoorstel. Omdat sancties en druk niet hebben gewerkt, wil hij de oorlog oplossen door middel van dialoog. „We moeten vrede uiteindelijk toch een kans geven.”