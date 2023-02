Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Doodverklaarde vrouw (66) blijkt in uitvaartcentrum tóch niet dood

Het zal je maar gebeuren. Een vrouw uit de Amerikaanse staat Iowa werd dood verklaard en naar een uitvaartcentrum overgebracht. Daar schrokken de medewerkers zich een hoedje toen de vrouw ineens naar lucht hapte.

De dame in kwestie bleek dus nog te leven. Dat schrijft USA Today.

Vrouw blijkt ten onrechte doodverklaard

Op 3 januari meldde een medewerker van een hospice in Iowa dat de vrouw (66) was overleden. De vrouw, die vroegtijdige dementie, een angststoornis en depressie had, verbleef sinds 28 december in de zorginstelling. Dat staat in het rapport dat de autoriteiten over het incident hebben vrijgegeven. De vrouw zou eerder lichte aanvallen hebben gehad en tekenen van een gevlekte huid, een teken van een naderende dood.

Het personeelslid kon de pols van de vrouw niet meer voelen en waarschuwde een verpleegkundig specialist, die een overlijdensverklaring opstelde. Volgens de wet van Iowa mogen naast artsen ook verpleegkundigen en doktersassistenten een patiënt dood verklaren.

Ongeveer 90 minuten nadat de vrouw was doodverklaard, werd ze naar een uitvaartcentrum gebracht in een lijkzak met ritssluiting. Bij aankomst ritste het personeel van het uitvaartcentrum de zak open en zag dat haar borst bewoog terwijl ze „naar lucht hapte”. Het personeel belde daarop naar het alarmnummer. De vrouw werd naar een ziekenhuis gebracht, waar bleek dat ze ademde, maar niet reageerde. Ze werd teruggebracht naar het hospice, waar ze op 5 januari alsnog stierf.

Flinke boete voor het hospice

Het hospice in Iowa krijgt een boete van 10.000 dollar opgelegd omdat de vrouw geen „waardige behandeling aan het eind van haar leven” kreeg. Het hospice heeft in een verklaring gereageerd op het tragische voorval. „We geven veel om onze bewoners en we blijven ons volledig inzetten om hun zorg rond het levenseinde te ondersteunen. Al onze medewerkers worden regelmatig getraind in hoe ze de zorg rond het levenseinde en de overgang naar het overlijden van onze bewoners het beste kunnen ondersteunen”, aldus directeur Linda Eastman.

Soortgelijke verhalen

Hoewel zo’n geval (gelukkig) zeldzaam is, zijn er meer van zulke verhalen bekend. Zo was er in 2016 een Amerikaanse tiener die door dokters werd doodverklaard nadat ze was neergeschoten. Toen haar ouders toegang tot de operatiekamer kregen om afscheid te nemen, hoorde haar moeder lichtjes een hartslag en gingen medici direct over op reanimatie. Even later liep ze lopend het ziekenhuis uit.