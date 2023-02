Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

123456 na negen jaar niet meer het populairste wachtwoord, welke wel?

Lang was het befaamde ‘123456’ het meest populaire wachtwoord om te gebruiken. Negen jaar achter elkaar om precies te zijn. Niet handig natuurlijk, wel makkelijk. Maar momenteel is het meest gekozen wachtwoord zowaar van de troon gestoten! Niet van je stoel vallen als je weet wat het nieuwe populairste wachtwoord is…

De creativiteit volledig op hol geslagen… hadden we als Metro best willen schrijven. Dat is echter allesbehalve het geval. Het meestgebruikte password van Nederlanders en andere mensen in de wereld is namelijk (tromgeroffel) password. Nee, dit is geen schrijffout. ‘Password’ gebruiken de meeste mensen in ons land echt als wachtwoord. Zoek jij nog een goed alternatief: misschien is Scheveningen iets voor je (hier lees je waarom).

Wachtwoord 123456 blijft wel populair

Volgens NordPass, een ‘wachtwoordmanager’ voor zowel de particuliere als de zakelijke markt, is ‘password’ op dit moment het meestgebruikte wachtwoord ter wereld. ‘123456’ blijft echter populair — het is alleen naar de tweede plaats gezakt.

NordPass heeft vandaag de resultaten bekendgemaakt van haar jaarlijkse onderzoek naar de meestgebruikte wachtwoorden. Het onderzoek werd gehouden in dertig landen.

😂 Top 20 meest gebruikte wachtwoorden 1. password 2. 123456 3. 123456789 4. guest 5. qwerty 6. 12345678 7. 111111 8. 12345 9. col123456 10. 123123 11. 1234567 12. 1234 13. 1234567890 14. 000000 15. 555555 16. 666666 17. 123321 18. 654321 19. 7777777 20. 123

Ondanks de voortdurende waarschuwingen van cybersecurity-experts over de gevolgen van onverantwoord wachtwoordbeheer, maken veel internetgebruikers zich hier opnieuw schuldig aan. Vergeleken met de gegevens uit 2021 is 73 procent van de 200 meestgebruikte wachtwoorden vorig jaar hetzelfde gebleven.

Trends bij het aanmaken van een wachtwoord

Behalve het onderzoek over de meest gebruikte wachtwoorden, zijn dit jaar ook vijf trends op een rij gezet.

1. Hoewel ‘password’ wereldwijd het populairste wachtwoord is, staan variaties zoals ‘password1’, ‘Password’, ‘password123’, ‘Password1’ en ‘passw0rd’ ook hoog op de lijst. Zo is ‘password99’ populair in Italië en werd ‘fuckingpassword1234’ bij Portugese internetgebruikers gesignaleerd.

2. De irritatie over de verplichting om een wachtwoord aan te maken, komt ook tot uiting in de keuzes van internetgebruikers het afgelopen jaar: ‘fuckyou’, ‘fuckoff’, ‘fuckyou1’ en soortgelijke wachtwoorden vielen vooral op in Canada, Australië en de Verenigde Staten.

Zwijmel, zwijmel: password vol liefde…

3. Liefdesuitingen zijn ook populair: ‘iloveyou’ en de vertalingen daarvan in andere talen (‘teamo’ in Spanje, ‘ichliebedich’ in Duitsland, etcetera) worden veel gebruikt, samen met ‘sunshine’, ‘princess’ en ‘love’.

4. Mensen kiezen meestal voor gemak: eenvoudige toetsenbordcombinaties van cijfers, letters en symbolen staan wereldwijd hoog op de lijst. ‘123456’ — die het dit jaar moet doen met een respectabele tweede plaats — is nog steeds het meestgebruikt in veel landen zoals Brazilië, Colombia, Frankrijk en Japan. In Denemarken staat het wachtwoord ‘123456789’ bovenaan de lijst. Wachtwoorden zoals ‘abc123’, ‘qwerty’, ‘1q2w3e’, ‘a1b2c3’ en soortgelijke variaties komen ook in de meeste landen voor.

5. Je naam gebruiken om je accounts te beveiligen blijft ook populair onder internetgebruikers. Dit jaar waren de meestgebruikte namen voor het aanmaken van wachtwoorden Daniel, Thomas, Jordan, Michael, Marina en Jessica. Ook namen van dieren (bijvoorbeeld ‘aap’) of mythische wezens (‘draak’) werden veel gesignaleerd.

Tips om je wachtwoorden te beveiligen

Hoewel bedrijven beveiligingsmaatregelen nemen om accounts te beschermen, moeten gebruikers toch voorzichtig met hun wachtwoorden zijn. Hieronder lees je drie tips om je ‘wachtwoordhygiëne’ te verbeteren:

1. Wees je bewust van alle accounts die in je bezit zijn. Experts raden aan ongebruikte accounts te verwijderen en zeggen dat je precies moet weten hoeveel er actief zijn. Zo kunt je gaten in je wachtwoordbeheer voorkomen.

2. Maak lange, unieke wachtwoorden en hergebruik ze nooit. De sterkste wachtwoorden bestaan uit Ingewikkelde combinaties van cijfers, hoofdletters, kleine letters en symbolen. Hergebruik is altijd een slecht idee. Als één account namelijk wordt gehackt, lopen andere accounts gevaar.

3. Gebruik een password-manager. Deze technologische oplossing versleutelt de opgeslagen wachtwoorden en maakt veilig delen mogelijk. Veel cyberincidenten gebeuren door eenvoudige menselijke fouten — mensen laten hun wachtwoorden rondslingeren en slaan ze op in Excel of andere onversleutelde applicaties.