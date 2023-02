Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Planeet buiten ons zonnestelsel ontdekt waar kans op leven is

Astronomen hebben een ‘bewoonbare’ planeet ontdekt buiten ons zonnestelsel. De planeet bevindt zich in de leefbare zone van een ster die relatief dichtbij onze zon staat. Daardoor zou er op de planeet, die de naam Wolf 1069 b draagt, eventueel leven mogelijk zijn.

Wolf 1069 b is een zogenoemde exoplaneet. Dat is een planeet buiten ons zonnestelsel die – net als de aarde – om een ster draait. Maar dan wel om een andere ster dan onze eigen zon. Duitse astronomen deden de ontdekking eind vorig jaar en schreven hun bevindingen op in een onderzoek, dat in een wetenschappelijk astronomisch tijdschrift is verschenen.

In het onderzoek is te lezen dat de nieuw ontdekte planeet verschillende overeenkomsten heeft met onze eigen aarde. Zo is het er net als op onze eigen aarde rotsachtig en is de grootte van het hemellichaam te vergelijken met de aarde. Ook vermoeden de wetenschappers dat er op de exoplaneet – net als op aarde – sprake is van een atmosfeer.

Eén jaar op Wolf 1069 b véél korter dan op aarde

Maar er zijn ook verschillen. Zo is één jaar op de planeet veel korter dan bij ons. Wolf 1069 b draait in nog geen 16 dagen om zijn ster. Ter vergelijking: één jaar duurt bij ons 365 dagen. Ook ligt de planeet veel dichter bij ‘zijn’ ster dan de wij bij onze zon liggen. De afstand is ongeveer 15 keer zo klein.

Toch ligt Wolf 1069 b in de bewoonbare zone van zijn ster, omdat de ster waar de planeet om draait veel kleiner is dan de zon die wij kennen. NU.nl schrijft dat de exoplaneet ongeveer 65 procent van de zonnestraling ontvangt die ‘onze’ aarde van de zon ontvangt. Het zou er kunnen oplopen tot een temperatuur van 13 graden Celsius. Prima weertje!

Ook opvallend is dat het aan de ene kant van de planeet altijd donker is en de andere kant altijd licht. Dat komt omdat één kant van de exoplaneet altijd naar de ster gericht is. Dat is anders dan de aarde, die om zijn eigen as draait.

Slechts een handjevol andere bewoonbare planeten ontdekt

De vondst van een exoplaneet is op zich niet bijzonder. Astronomen hebben al duizenden exoplaneten buiten ons zonnestelsel ontdekt. Maar volgens de wetenschappelijke nieuwssite Scientias bevinden slechts 12 van die ontdekte planeten zich in de bewoonbare zone van de ster en hebben ze een massa die ongeveer gelijk is aan die van de aarde.

Wolf 1069 b bevindt zich bovendien op een relatief korte afstand van ons. Met een afstand van 31 lichtjaren zijn slechts vijf ‘bewoonbare’ exoplaneten ontdekt die dichter bij ons staan, schrijft de site. Dat zou het in de nabije toekomst makkelijker maken om er onderzoek te doen. Daarbij staat de vraag centraal of er daadwerkelijk sprake van leven is (of is geweest) op de planeet.

Sterrenkundigen zijn al heel lang op zoek naar planeten die op onze aarde lijken. Een ‘bewoonbare’ planeet moet op zo’n afstand van zijn ster staan dat er vloeibaar water op het oppervlak kan voorkomen. Anders wordt een planeet niet als bewoonbaar beschouwd. In ons zonnestelsel valt – buiten de aarde natuurlijk – alleen Mars binnen die bewoonbare zone.