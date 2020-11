Scheveningen is misschien wel het beste wachtwoord ooit geweest

Zit je er al he-le-maal klaar voor, voor de Nationale Check Je Wachtwoorden Dag? Dat is het namelijk vandaag. Is het oudste en dus allereerste wachtwoord eigenlijk bekend? En wat was de beste?

Misschien was je er helemaal niet mee bezig, maar 24 november geldt toch echt als de Nationale Check Je Wachtwoorden Dag. Een dag om te checken of je eigenlijk wel sterke wachtwoorden gebruikt.

De website Tweakers begon deze dag op 24 november 2014. Het heette toen de Verander Je Wachtwoorden Dag. De jaarlijkse dag is een initiatief dat werd gesteund door Openbaar Ministerie, Direct Research, Radar en True en wordt aangejaagd op wachtwoordbewust.nl. De redenen vooral: „Veel Nederlanders gaan niet veilig om met hun wachtwoorden, door bijvoorbeeld wachtwoorden te kiezen die makkelijk te raden zijn, of wachtwoorden te hergebruiken. Via de Nationale Check je Wachtwoorden Dag willen we mensen hiervan bewustmaken en uitleggen dat het bedenken en onthouden van goede wachtwoorden niet moeilijk hoeft te zijn.”

Meest gebruikte wachtwoord

Je kunt er altijd om grinniken of ze hoofdschuddend lezen, maar misschien heb je jezelf er ook weleens ‘schuldig’ aan gemaakt: een wachtwoord gebruiken dat je moeder zelfs zonder nadenken zou kunnen raden.

De top 10 meest gebruikte en daarmee slechtste wachtwoorden van 2019:

123456 qwerty (kijk maar eens op je toetsenbord) 123456789 welkom 12345 password welkom01 wachtwoord 1234 12345678



Binnenkort is het Nationale Check je Wachtwoorden Dag. Een uitgelezen moment om journalist @danielverlaan uit te nodigen over zijn boek Ik Weet je Wachtwoord, waarin hij schrijft over de gevaren van het internet. 💻 #TijdvoorMAX pic.twitter.com/iM3MwEddpj — Tijd voor MAX (@tijdvoormax) November 20, 2020

Is het oudste wachtwoord bekend?

Je kunt je Googelen tot je een ons weegt, maar het allereerste wachtwoord is niet te vinden. Ridders hadden in de middeleeuwen vast geheime taal als zij voor de deur van een kasteel stonden (‘slotgracht’, noem eens wat). Of misschien hadden de apostelen van Jezus één term om aan te geven dat de Heer broden zou gaan vermenigvuldigen.

Wel is bekend dat er een voorloper van wachtwoorden die we voor computers gebruiken was, de sjibbolet. Een sjibbolet is een uitspraak die aangeeft of degene die hem uitspreekt tot een bepaalde groep behoort. Zo konden bijvoorbeeld in oorlogstijd vrienden van vijanden worden onderscheiden. In ons land is Scheveningen de bekendste. Deze sjibbolet werd in de Tweede Wereldoorlog gebruikt of aan de weet te komen of je met een Duitser te maken had. Omdat Duitsers de sch van het woord niet konden uitspreken en Nederlanders juist wel, is dit misschien wel het allerbeste wachtwoord uit de Nederlandse computerloze geschiedenis.



Terug naar de dag van vandaag, deze Nationale Check Je Wachtwoorden Dag is een serieuze aangelegenheid is. Hoe blijf je online veilig en verander je op een verantwoorde manier je wachtwoorden? Ferdi van der Zwaag, Team Leader Benelux bij het bedrijf Kingston EMEA, zette drie tips op een rij. Doe er je voordeel mee.

• 1. Hanteer een ‘wachtzin’

Voor een goed wachtwoord zal je creatiever moeten zijn dan het bedenken van je geboortedatum of een logische reeks aan cijfers: je zult en een ‘wachtzin’ moeten maken. Denk aan een regel uit een van je favoriete liedjes, boeken of films. Doe er voor de veiligheid nog iets bijzonders mee, bijvoorbeeld letters vervangen door cijfers. Hoe langer het wachtwoord, hoe minder gemakkelijk deze te raden of te kraken is. Acht tekens zijn eigenlijk te weinig. Dat lijkt een enorm gedoe, maar je bent binnen de kortste keren gewend aan je nieuwe, sterke wachtwoord en het is zoveel veiliger dan ‘wachtwoord’ of ‘welkom’. Want, zoals je eerder las, ook die staan in de top 10.

• 2. Gebruik een passwordmanager

Met overal een ander wachtwoord in de vorm van een zin, met cijfers en bij voorkeur ook nog voorzien van de nodige leestekens, vergt dat veel van je geheugen. En dat kan lastig zijn, want hoe onthoud je nu al die wachtwoorden? Een goede oplossing is het gebruik van een passwordmanager. Dit is een soort digitale kluis waarin alle wachtwoorden, die je bij verschillende websites hebt, veilig worden bewaard. Zo’n programma kan ook zelf ingewikkelde wachtwoorden bedenken en bewaren. Het enige wat jij hoeft te onthouden, is één hoofd-wachtwoord. Het kost je in het begin even wat tijd, maar binnen de kortste keren heb je je veiligheid enorm vergroot. Een aantal goede passwordmanagers zijn LastPass, 1Password en Keepass.

• 3 Verander je wachtwoord minimaal eens per half jaar

Wanneer iemand je wachtwoord heeft achterhaald of gevonden, stuurt diegene meestal geen mailtje om jou dat te vertellen. Met andere woorden: vaak weet je het niet als je wachtwoord door een datalek op straat ligt of door een hacker is buitgemaakt. Het is dan ook slim om je wachtwoord(en) periodiek te veranderen, het liefst minimaal één keer per half jaar. Zo weet je zeker dat mensen die een oud wachtwoord van je hebben niet bij je internetbankieren of Instagram-account kunnen komen. Dinsdag 24 november is natuurlijk dé dag om dit te doen.

