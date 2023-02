Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Blokfluitist doet haar beklag over fluitlied van Bas Hoeflaak: ‘Erg jammer’

Niet iedereen kan lachen om het fluitlied van cabaretier Bas Hoeflaak. Een van hen is blokfluitspeelster en docent Gerlinde Neerle. Ze is niet te spreken over het grappig bedoelde blokfluitlied uit Last One Laughing, dat al dagenlang viraal gaat op het internet. „Oh help! Wat is dit, wat is dit?”, was haar eerste reactie. Ze maakt zich zorgen over het imago van het instrument.

Hart van Nederland sprak de blokfluit-docente over het fragment uit het komische Amazon Prime-programma. Het steekt haar vooral dat grappenmakers het zo vaak op ‘haar’ instrument hebben gemunt. „Dat vind ik heel erg jammer”, aldus de blokfluitist, die zegt er juist zo hard voor te vechten om het instrument op de kaart te zetten. Met dit soort video’s wordt al dat werk tenietgedaan, zegt ze.

‘Ik ben juist zo’n voorvechter om de blokfluit weer écht op de kaart te zetten’

Niet zelden wordt de blokfluit door grappenmakers ingezet om de lachers op de hand te krijgen, met Bas Hoeflaak als meest recente voorbeeld. Maar denk ook eens aan de vele parodieën van bekende filmintro’s en -liedjes die de afgelopen jaren op het internet zijn verschenen en miljoenen kijkers trekken.

In de video’s speelt de valse blokfluit vaak een hoofdrol, zoals bij de parodie-video van het intro van 20th Century Fox, Disney of My Heart Will Go On van Céline Dion (Titanic). „De blokfluit wordt hier vaak voor misbruikt. Ik ben juist zo’n voorvechter om de blokfluit weer écht op de kaart te zetten”, doet de blokfluitist haar beklag.

Om die reden kon ze absoluut niet om de fluit-act van Bas Hoeflaak lachen. „Het lukt hem inderdaad om mensen tot lachen te krijgen. Maar ik had zoiets van: ah, wat jammer! Ik ben zó mijn best aan het doen om de blokfluit als écht instrument te laten klinken en te laten zien. En nu heb weer extra werk te verzetten.”

Bas Hoeflaak mag bij de juf op blokfluitles

Leerling Joanne van Sliedregt, die van Gerlinde Neerle op een blokfluit leert spelen, onthult dat zij – in tegenstelling tot haar juf – wel erg hard moest lachen om het lied van Bas Hoeflaak. Maar ze is het ook met haar docent eens. „Het is wel zo inderdaad… Altijd de blokfluit.”

Bas Hoeflaak moet nodig eens op les, zegt Joanne. Maar of haar juf Gerlinde Neerle daarvoor openstaat? „Hij mag zijn doosje meenemen”, zegt ze tegen Hart van Nederland. „Maar ik wil wel laten zien dat er meer blokfluiten zijn dan alleen dat oerlelijke instrumentje van hem. Ik denk dat er bij hem nog heel veel valt te leren. Dus ik zou zeggen: bij dezen van harte welkom.”

Bekijk het fragment uit de uitzending van Hart van Nederland van gisteren hier terug.

Blokfluitlied van de cabaretier gaat viraal

Het fragment uit het komische Prime Video-programma Last One Laughing trok in een week tijd al ruim 1,8 miljoen kijkers op YouTube. In het programma is het doel om zo lang mogelijk je lach in te houden, terwijl allerlei comedians elkaar juist aan het lachen proberen te krijgen.

Als Hoeflaak zijn liedje over zijn ‘fluit’ voordraagt, ontstaat er een droge en melige setting in de studio. Hoe langer Hoeflaak het kinderachtige en stompzinnig liedje zingt, des te moeilijker het voor de kandidaten wordt om hun lach in te houden.

Als Hoeflaak daadwerkelijk een blokfluit erbij pakt en heel vals op het instrument begint te spelen, trekt ook Henry van Loon het niet meer. „Ik kan er niet tegen. Het was zo grappig, ik ontplof gewoon”, zegt hij.

Bij Humberto op Zondag greep Bas Hoeflaak opnieuw het podium om zijn liedje te spelen. De cabaretier had nog geen drie noten gespeeld, of Humberto Tan schoot in de lach. Inmiddels is het lied zelfs officieel uitgebracht op Spotify.