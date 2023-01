Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Beelden Marc Dutroux in gevangenis op TikTok: ‘Uitgejoeld’ en ‘Paria’

Seriemoordenaar en kinderverkrachter Marc Dutroux zit een levenslange celstraf uit. Maar nu duiken er op social media-platform TikTok beelden van hem op in de gevangenis. Waarop te zien is dat hij wordt uitgejoeld door andere gevangenen.

Het was een groot landelijk drama in de jaren ’90 in België: de onthullingen rond seriemoordenaar Marc Dutroux. De man die zes jonge Belgische meisjes ontvoerde en er uiteindelijk vier vermoordde. En zijn werkwijze was meedogenloos. Recent kwam zijn vrouw en handlanger Michelle Martin, na acht jaar gevangenisstraf, op vrije voeten.

Beelden van Marc Dutroux gevangenis op TikTok

Dutroux zelf zit inmiddels meer dan 25 jaar vast. En dit weekend doken daarvan op TikTok beelden op. Daarop is te zien dat de seriemoordernaar op de binnenplaats van de gevangenis loopt. Mede-gedetineerden joelen hem uit en gooien onder meer een wc-borstel naar hem toe.

De beelden lijken gemaakt met een camera die door de tralies van een celraam filmt. Andere gevangenen die op de luchtplaats toekijken, schelden Dutroux uit. Waarna te zien is dat de moordenaar zijn middelvinger opsteekt. Maar naast de wc-borstel krijgt Dutroux meer naar zijn hoofd geslingerd. Zoals blikken eten en tomaten.

Dutroux wordt door gevangenen gezien als ‘paria’

Het lijkt erop dat de beelden dateren uit een zomerse periode, maar afgelopen zaterdag verschenen ze op TikTok. De advocaat van Dutroux, Bruno Dayes, reageerde tegen het Belgische Het Nieuwsblad, over de reputatie van de kinderverkrachter in de gevangenis. „Mijnheer Dutroux wordt door de meesten beschouwd als een circusfenomeen.” Volgens hem lekten de beelden uit vanwege belangen rondom geld of status. „Ik neem aan dat zijn medegevangenen daarom op de één of andere manier proberen geld te verdienen met de beelden die ze zonder zijn medeweten van hem maken.” Dayes benadrukt dat België in de ban blijft van de misdadiger. „Hij is het prototype geworden van het absolute monster. Het kleinste detail van hem blijft de menige mobiliseren.”

Dutroux wordt al lange tijd afgezonderd van andere gevangenen. „Omdat ze zogezegd zowel de veiligheid van mijnheer Dutroux, als van de rest van de gevangenis moesten garanderen, hebben ze hem altijd geïsoleerd gehouden. Daardoor is hij nu zelfs in de gevangenis een paria.”

Levenslange gevangenisstraf

Hoewel Dutroux zelf blijft volhouden dat hij onschuldig is, zit hij onder streng toezicht vast. Sinds 2015 mag hij een alleen een wandeling maken en kreeg hij enkele simpele werkzaamheden in de gevangenis.

In 2004 kreeg Dutroux een levenslange gevangenisstraf opgelegd voor de ontvoering en de moord op Julie Lejeune (8), Mélissa Russo (8), An Marchal (18) en Eefje Lambrecks (17). Sabine Dardenne (12) en Laetitia Delhez (14) overleefden de ontvoering. Metro schreef eerder over zijn gruweldaden, arrestatie en rechtszaak.