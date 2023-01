Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Meestgezochte Italiaanse maffiabaas Denaro gepakt: wat heeft hij op zijn kerfstok?

Je hebt boeven en je hebt échte boeven. De Siciliaanse maffiabaas Matteo Messina Denaro (62) valt zeker onder de laatste categorie. Dertig jaar was hij op de vlucht, maar nu heeft de Italiaanse militaire eenheid hem dan toch echt te pakken. Sinds 1993 is de maffioso op de vlucht voor de levenslange celstraf die hem te wachten staat.

Wie is maffiabaas Matteo Messina Denaro?

Denaro stond bekend als een van de meesterbreinen achter de gruweldaden van de Siciliaanse maffia, genaamd de Costa Nostra. Het is een van de meest beruchte maffiafamilies van Italië en wellicht de hele wereld. Denaro werd op voorhand al levenslang veroordeeld voor zijn daden, maar lange tijd ontbrak van hem ieder spoor.

Als we de buitenlandse media mogen geloven staat Denaro bekend als een meedogenloze vrouwenverslinder. Gekleed in dure Armani en Versace-kleding, met een rolex om de pols en rondrijdend in kostbare sportauto’s. Terwijl grote maffiabazen zoals Salvatore Riina en Bernardo Provenzano volgens conservatieve familietradities leefden, blijkt Denaro zich niet zo nauw aan conservatieve waarden te houden. Denaro is overigens een van de 50 hoofdpersonen in de Netflix’s true-crime docu World’s Most Wanted.

Moorden en gruweldaden van Denaro

En wat heeft deze maffioso op zijn kerfstok? Denaro wordt verantwoordelijk gehouden voor de moord op twee Italiaanse rechters in 1992. De rechters Falcone en Borsellino vervolgden destijds maffiosi, maar dat moesten zij met de dood bekopen. Ook werd Denaro levenslang veroordeeld voor bomaanslagen in Florence, Rome en Milaan. Daar kwamen in 1993 tien mensen om het leven. De bomaanslagen waren bedoeld om de Italiaanse politie af te schrikken, met hun arrestaties van prominente Cosa Nostra-leden.

Maar er is meer. Zo was de maffiabaas betrokken bij ontvoering en marteling van Giuseppe Di Matteo. Het slachtoffer werd twee jaar lang gemarteld en uiteindelijk vermoord. Zijn lichaam werd opgelost in zuur. Waarom? De vader van Di Matteo getuigde tegen de maffia. En dit is slechts een greep uit de mogelijk vele moorden die Denaro op zijn naam heeft staan. Ooit verkondigde hij dat hij een heel kerkhof zou kunnen vullen.

Arrestatie

Het persbureau laat weten dat de politie de maffiabaas vond in een privékliniek in het Siciliaanse Palermo. Onder leiding van aanklager Maurizio de Lucia werd Denaro op het eiland gearresteerd.

Denaro bleek al die tijd, ondanks zijn vlucht voor de autoriteiten, nog steeds aan het hoofd van de criminele organisatie te staan. Volgens de politie stuurde hij nog steeds de maffia aan in de regio rond de Siciliaanse stad Trapani.