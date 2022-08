Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Geschokte reacties op vrijlating Dutroux-handlanger Michelle Martin: ‘Stil van’

De naam Michelle Martin in onlosmakelijk verbonden aan de gruweldaden van de Belgische kinderverkrachter en moordenaar Marc Dutroux. Martin werd schuldig bevonden aan medeplichtigheid aan de monsterpraktijken van Dutroux. En zij is vanaf vrijdag weer volledig op vrije voeten en de reacties op dat nieuws zijn niet mals.

Het was een groot landelijk drama in de jaren 90 in België: de onthullingen rond seriemoordenaar Marc Dutroux. De man die zes jonge Belgische meisjes ontvoerde en er uiteindelijk vier vermoordde. En zijn werkwijze was meedogenloos.

Michelle Martin zat acht jaar vast en is nu écht op vrije voeten

Martin is de ex-vrouw van de moordenaar. Ze werd in 1996 gearresteerd en in 2004 veroordeeld tot een celstraf van dertig jaar. Maar in 2012 werd zij na herhaaldelijke verzoeken vervroegd vrijgelaten. Ze bracht uiteindelijk acht jaar door achter de tralies. Onder bepaalde voorwaarden mocht zij vroegtijdig weer het gevangenisgebouw verlaten.

Wat die voorwaarden waren? Martin moest in therapie bij een psycholoog, ze mocht geen verklaringen afleggen in de media en mocht geen contact zoeken met levende slachtoffers of hun naasten. Daarnaast moest ze zich regelmatig melden bij justitie en mocht ze niet zomaar verhuizen of onaangekondigd op vakantie.

Maar die voorwaarden gelden na vrijdag niet meer. Belgische media laten weten dat de vrouw weer een vrij mens is.

Geschokte reacties op vervroegde vrijlating Dutroux-handlanger

Volgens de rechter maakte Martin zich in de jaren 90 schuldig aan de opsluiting van Laetitia Delhez, Sabine Dardenne, An Marchal, Eefje Lambrecks, Mélissa Russo en Julie Lejeune. De zes slachtoffers van Dutroux. Bij de twee laatste slachtoffers zou Martin zich ook nog schuldig hebben gemaakt aan marteling, omdat zij de kinderen uithongerde. Russo en Lejeune overleefden haar daden niet.

Ook Eefje Lambrecks en An Marchal overleefden de gruweldaden van Dutroux niet. De vader van Marchal, Paul Marchal, schreef gisteravond een emotioneel bericht op Facebook. „Het blijft moeilijk… zeker op een dag als vandaag. Zovele jaren geleden werd An op 23 augustus uit ons leven gerukt. Het wordt allemaal nog zoveel moeilijker als je net nu een gerechtsbrief krijgt met de zakelijke melding dat de voorwaarden gekoppeld aan de voorlopige vrijheid van Martin worden geschrapt. En dat zij vanaf aanstaande vrijdag 26/08 helemaal vrij is te gaan en staan waar ze wil. Ze is dan VRIJ… VERVROEGD…”, aldus de vader. Op social media klinken meer geschokte reacties op het besluit.

Dutroux zit nog steeds achter de tralies en zit een levenslange gevangenisstraf uit. Of hij ooit vrij komt is de vraag, hij zit inmiddels al meer dan 25 jaar vast.



Om stil, triest en woest van te worden… Hoe is dit mogelijk allemaal. https://t.co/ockRMOtEbT — Annick Ponthier (@AnnickPonthier) August 24, 2022



Wat mij betreft was ze altijd opgesloten gebleven. In dit geval kan er geen sprake van rehabiliteren zijn. Ze voerde de honden wel, maar de kinderen liet ze willens en wetens misbruiken, verhongeren, vermoorden. Het is een monster. #MichelleMartin https://t.co/IQbPLxvoVh — | Hanna | (@debruin_hanna) August 24, 2022



Ik was zo oud als de slachtoffers ten tijde van de zaak #dutroux . Ik ben nu zo oud als hun ouders toen en zelf moeder van zulke jonge kinderen. Hetzelfde dégoût overvalt me vandaag bij de vrijlating -zonder voorwaarden- van #michellemartin — für Elise (@fujiyama_mama88) August 23, 2022



