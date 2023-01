Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Politie sluit deel A9 af vanwege zoektocht naar vermiste hond Teddy

Een deel van de A9 bij Amsterdam-Zuidoost was vanmorgen dicht om een wel heel bijzondere reden. Agenten waren hier namelijk met meerdere auto’s én een politiehelikopter aan het zoeken naar hondje Teddy, die al sinds 2 januari vermist is.

Het hondje was tijdens het uitlaten geschrokken van vuurwerkknallen en was weggerend. Medewerkers van de Dierenambulance zouden Teddy op 2 januari nog gezien hebben. Het lukte hen toen echter niet om het hondje te vangen.

Vanochtend was het weer raak: Teddy werd door zijn baasje gespot op de A9. „Hij was heel erg bang, zijn instinct nam het over en hij rende bij me weg. Hij herkende dus zelfs mij niet”, zegt Peggy van Boxtel tegen NH Nieuws.

Knooppunt Holendrecht tijdelijk dicht

In de hoop het hondje te pakken te krijgen werd knooppunt Holendrecht korte tijd afgesloten. Agenten zochten met meerdere eenheden op de rijbaan. Ook werd er een politiehelikopter ingezet om te zoeken vanuit de lucht. Maar ook dat leverde niets op.





Update : ❗️Teddy is inmiddels al 5 dagen en nachten vermist. De eigenaresse is radeloos en intens verdrietig, 😢 en… Posted by Dogsearch Nederland on Friday, January 6, 2023

De vermissing van Teddy krijgt veel aandacht. Zo is vrijwilligersorganisatie Dogsearch Nederland betrokken bij de zoektocht naar het hondje en ook bekende Nederlanders als Georgina Verbaan en Anouk deelden al informatie over de hond via social media. Er werd zelfs een burgernetmelding verstuurd, maar ook dat leverde tot nu toe nog niets op.

Beloning van 500 euro voor gouden tip die Teddy thuisbrengt

„Ik mis hem heel erg, ik ben radeloos”, zei Van Boxtel eerder tegen Het Parool. Sinds vrijdag looft Van Boxtel een beloning van 500 euro uit aan degene met de gouden tip.

Volgens Dogsearch Nederland is het een bekend probleem dat dieren rond de jaarwisseling vermist raken omdat ze schrikken van vuurwerkknallen. De organisatie kreeg tijdens de afgelopen jaarwisseling veertien meldingen binnen van zoekgeraakte honden. Teddy is de enige die nog niet is teruggevonden.



Mocht u in de omgeving van knooppunt Holendrecht te Amsterdam een klein zwart hondje los zien lopen, neem dan contact op met @DogsearchN via het telefoonnummer op de flyer.

Tip: ga niet achter de hond aanrennen; geef vooral de locatie door. #Teddy is erg bang en zal wegrennen. pic.twitter.com/GyFLpZ2JNk — Jeroen Heuts (@Pol_Heuts) January 8, 2023