Chinezen gaan massaal op reis nu harde lockdown ten einde is

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft ernstige twijfels bij de betrouwbaarheid van coronacijfers uit China. Het aantal besmettingen neemt flink toe sinds het land het strenge zerocovidbeleid heeft laten vallen. Echter zijn er de afgelopen maand slechts 23 coronadoden gemeld. Experts trekken die cijfers in twijfel. China is daar dan weer boos over en roept de WHO op een „objectieve” rol te spelen.