Thailand gaat opnieuw vaccinatiebewijs van toeristen eisen

Wie de komende tijd naar Thailand reist is weer verplicht om een vaccinatiebewijs te laten zien. Vanaf morgen moet iedereen die het land met het vliegtuig binnenkomt aantonen tegen het coronavirus gevaccineerd te zijn. De maatregel geld in ieder geval tot februari.

Afgelopen oktober schrapte Thailand de eis voor een vaccinatiebewijs juist. Dat het land nu toch weer kiest voor vaccinatiebewijzen, lijkt een reactie te zijn op de versoepelingen in China, waar vanaf vandaag de grenzen juist weer open zijn. China heeft na felle protesten de strenge maatregelen van het zerocovidbeleid opgegeven en het aantal besmettingen dat er wordt vastgesteld stijgt er.

Thailand populaire bestemming onder Chinezen

Thailand verwacht de komende tijd veel toeristen vanuit China. Het blijkt een populaire bestemming onder Chinezen, die de afgelopen drie jaar te maken hadden met een zeer strenge lockdown in eigen land.

Hoeveel doses je gehad moet hebben om Thailand binnen te komen verschilt per coronavaccin. Van Pfizer, Moderna en AstraZeneca moeten mensen minsten twee doses gehad hebben. Wie gevaccineerd is met het Janssen-vaccin, heeft voldoende aan één prik. In totaal accepteert Thailand bewijzen van zestien vaccins.

Ook met een herstelbewijs is het mogelijk om naar Thailand te reizen. Dat bewijs moeten kunnen aantonen dat iemand in het half jaar voor aankomst in Thailand is hersteld van het coronavirus. Voor mensen die niet gevaccineerd zijn geldt dat ze alleen het land binnen kunnen komen als ze een medische verklaring van een arts hebben. Daarop moet dan de reden staan waarom zij niet gevaccineerd zijn.

Niet iedereen hoeft vaccinatiebewijs te laten zien

Overigens hoeft niet iedereen een vaccinatiebewijs te laten zien. Mensen die via Thailand op doorreis zijn en inwoners van het land zelf zijn uitgezonderd. De luchtvaartmaatschappijen die naar Thailand vliegen moeten voor het vertrek van passagiers nagaan of alles in orde is.