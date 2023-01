Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ashley werd door jeugdzorg op straat gezet: ‘Voelt mensonterend’

Het aantal dakloze jongeren tussen de 18 en 22 jaar is het afgelopen jaar met 50 procent gestegen, meldt het Leger des Heils op basis van eigen onderzoek. Iemand die zelf heeft ervaren hoe het is om op straat te leven, is Ashley. Zij werd kort na haar achttiende verjaardag dakloos. In Renze op Zondag vertelt ze over deze heftige periode in haar leven.

Voordat Ashley op straat belandde, woonde ze bij een pleeggezin in huis. „Als puber werd ik best wel moeilijk. Uiteindelijk hebben mijn ouders om hulp gevraagd en heeft jeugdzorg mij uit huis geplaatst. Vervolgens kwam ik bij een instelling terecht. Maar toen werd ik achttien en stond ik met twee tassen op straat.”

Vanaf haar achttiende moest Ashley plotseling op straat leven

Dat Ashley plots de instelling moest verlaten, kwam voor haar als een grote verrassing. „Niemand heeft mij er ooit iets over verteld. De ene dag heb je nog een dak boven je hoofd en de andere dag niet. Dat voelt mensonterend.”

Voor Ashley is iedere dag een gevecht. „’s Ochtends vraag je jezelf af wat je gaat eten en waar je gaat slapen, want dat weet je niet. Je kunt bij iedereen wel een nachtje, of twee nachtjes, blijven. Maar je leeft wel het hele netwerk uit. Ik hield op een gegeven moment geen sociale kring meer over.”

‘Het heeft me bijna mijn leven gekost’

Dat Ashley iedere dag bij mensen moest aankloppen, voelde heel vervelend. „Ik schaamde me enorm, want het is geen situatie waar ik zelf om heb gevraagd. Ik ben heel vaak naar de gemeente gegaan, maar die stuurde mij weg. Ze zeiden dat ik maar moest bewijzen dat ik dakloos was. Uiteindelijk moet je heel ver gaan. Het heeft uiteindelijk bijna mijn leven gekost.”



Het aantal dakloze jongeren tussen de 18 en 22 jaar is ten opzichte van afgelopen zomer met 50% gestegen. Ik praat erover met GroenLinks-kamerlid @Lisawesterveld en Ashley, die zelf als jongere dakloos was. #renze pic.twitter.com/rqvvOBDaF6 — Renze Klamer (@renzeklamer) January 8, 2023

Volgens Ashley lopen er nog steeds jongens en meisjes in Nederland rond, die zich afvragen waarom ze eigenlijk nog leven. Daarom werkt Ashley nu als ervaringsdeskundige om zich in te zetten voor dakloze jongeren. „Ik wil zorgen dat deze jongeren nooit meer worden losgelaten door jeugdzorg en dat ze een goede basis krijgen. Dat is van groot belang, want je kunt pas stappen zetten in het leven, zodra je basis op orde is.”

Enorme toename dakloze jongeren

Volgens de laatste cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek zijn er zo’n 32.000 daklozen in Nederland. Maar Lisa Westerveld, Tweede Kamerlid van GroenLinks, denkt dat het er veel meer zijn. „Mensen ouder dan 65 en jonger dan 18 worden niet meegeteld in het onderzoek. Hetzelfde geldt voor mensen die ongeregistreerd staan. Ook zien hulporganisaties een enorme toename van jongeren tussen de 18 en 22, die mij hen aankloppen.”

Als Ashley haar eigen situatie vergelijkt met dakloze jongeren van tegenwoordig, dan ziet ze een lichte vooruitgang. „Maar ik hoor ook nog steeds schrijnende verhalen. Het is gewoon een hele lange weg die je moet afleggen. Je moet je voorstellen dat je in zo’n afhankelijke situatie terecht komt. Je bent gewoon van alles en iedereen afhankelijk.” Zo kreeg Ashley zelf in het verleden de bestemming ‘onbekend’ toegewezen, waardoor ze uit het systeem viel. Gelukkig gaat het nu weer de goede kant op met haar „Mijn ouders hebben mij goed opgevoed. Ze hebben altijd gezegd dat ze in me geloven en daar hebben ze gelijk in gehad. En godzijdank zijn ze er nog steeds. Ik ben nu heel gelukkig.”



@renzeklamer #renze heftig verhaal maar waar is wederhoor? Het klinkt erg eenzijdig en bijna ongeloofwaardig. — Carl (@CarlHL1959) January 8, 2023



Iedereen die twijfelt aan Ashley,… de regering heeft deze regels bepaald voor Jeugdzorg. Jeugdzorg loopt al jaren achter de feiten aan. Net zoals Veilig Thuis. Men komt pas echt in actie als iemand een gevaar is voor zichzelf/anderen #renze — Ranhgyll (@Ranhgyll) January 8, 2023

