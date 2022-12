Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Weinig Nederlandse merken failliet ondanks veelbewogen jaar: ‘Volgend jaar ander beeld’

Met de nasleep van de coronacrisis, het terugbetalen van leningen en subsidies, de inflatie én de hoge gas- en energieprijzen was 2022 niet het makkelijkste jaar voor Nederlandse merken. Maar een echt slachtveld op merkgebied bleef dit jaar uit.

Uit de analyse van Robbert van Loon en Richard Otto, auteurs van het boek Verdwenen Merken, blijkt dat slechts zes merken de handdoek in de ring gooiden dit jaar. Metro sprak met merkendeskundige Paul Moers over deze opvallende trend.

Vijf Nederlandse merken failliet

TheaterThuis, Hitzone, het Personal Computer Magazine (PCM), De Nederlandse Energie Maatschappij, Kornuit en Club Diana zijn alle zes dit jaar opgeheven. Elk jaar stoppen er merken te bestaan, legt Moers uit. „Dat is een normaal proces en heeft te maken met de veranderde marktomstandigheden.”

Dat er dit jaar maar zes merken zijn omgevallen, is gezien het economische klimaat echter wel verrassend. Maar het is ook goed te verklaren volgens Moers. „Door de coronasubsidies- en leningen waren de portemonnees bij de meeste merken begin dit jaar nog goed gevuld”, verklaart hij.

Volgend jaar krijgen merken het moeilijker

Maar dat verandert volgend jaar, gelooft Moers. „De laatste coronasteun is dan alweer meer dan een jaar geleden uitgegeven. En daarbovenop gaat de consument steeds meer de hand op de knip houden door de stijgende prijzen. Uiteindelijk moet er op één of andere manier betaald worden voor die negatieve effecten.” Moers verwacht ook dat bijvoorbeeld supermarkten het moeilijk gaan krijgen in het nieuwe jaar en dat er meer fusies en overnames gaan plaatsvinden. „Supermarkten hebben zulke grote energiekosten, hoe gaan zij nog winst maken?”

Volgens Moers krijgen merken in het nieuwe jaar te maken met twee grote uitdagingen: „Merken moeten snoeihard gaan werken om zowel relevant te blijven voor de consument als de kosten in bedwang te houden”, aldus Moers. „Hema is bijvoorbeeld een merk dat echt twintig jaar lang niets veranderd heeft aan hun formule. Maar sinds dit jaar proberen ze echt de formule te veranderen en dat doen ze nu vrij succesvol.”

Dit jaar ook al grote uitdagingen

De vijf omgevallen merken hadden dit jaar al te maken met grote uitdagingen. De nasleep van de coronacrisis deden TheaterThuis, een streamingdienst met on demand cabaret-, kleinkunst-, musical- en theaterregistraties, en Club Diana, een seksclub in Zundert, de das om.

Bij zowel PCM, het oudste computerblad op de Nederlandse en Belgische tijdschriftenmarkt, als Hitzone, een serie verzamelalbums met hitnummers, was na meer dan twintig jaar de koek echt op. Tot slot fuseerde de Nederlandse Energie Maatschappij met Budget Thuis en besloot moederbedrijf Asahi Group door te gaan met twee andere biermerken, Grolsch en Peroni, in plaats van met Kornuit.