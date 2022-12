Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ondanks bombarie waren Hema-seksspeeltjes binnen 48 uur uitverkocht

Naast de tompouce, rookworst en onderbroeken, vind je bij de Hema tegenwoordig ook seksspeeltjes. Daar ontstond nog best wat commotie over. Maar de intieme lijn van de Hollandse winkel in samenwerking met EasyToys, ging als een speer. En de meeste artikelen waren online binnen 48 uur uitverkocht.

Maandag werd bekend dat de ultra-Hollandse Hema een sexy extraatje had toegevoegd aan het assortiment. De winkelketen benadrukte dat seksueel plezier er nu eenmaal gewoon bijhoort. En dus koop je een vibrator, glijmiddel of ander speeltje tegenwoordig ook bij de Hema „Als íets bewijst dat sekstoys inmiddels een maatschappelijk geaccepteerd fenomeen zijn, dan is het wel dat ze nu in de schappen van de Hema liggen”, sprak Eric Idema van EasyToys daarover.

Hema-seksspeeltjes online binnen 48 uur uitverkocht

De reacties op deze actie waren nogal gemengd. Waar het idee voor de seksspeeltjes aanmoedigde, viel de ander toch wel over het feit dat nu juist de, ietwat degelijke, Hema voor deze producten koos. En ook het feit dat er kinderen door de winkel liepen, bleek voor sommigen een probleem.



Best grappig dat als mensen woest zijn en roepen om een boycot van de HEMA omdat ze nu ook EasyToys producten verkopen. Want: DE KINDEREN! Hoe doen ze dat bij de ETOS en de Kruidvat? Wat vinden ze dan van het kopen van sigaretten en drank waar kinderen ook bij zijn? Tja… — Daniël Zevenbergen (@DZevenbergen) December 13, 2022

Maar de verontwaardigde reacties op de actie, blijken de verkoop niet in de weg te hebben gestaan. Want de speeltjes waren op de website binnen 48 uur uitverkocht. Vooral de rabbitvibrator ging als een tierelier bleek, deze was als eerste uitverkocht.

Nog voorraad in de winkel

Idema reageerde tegen het AD op de stormloop op het speeltjes-assortiment. „Het is bij ons niet de verrassing die overheerst, maar het ‘zie je wel’-gevoel. We roepen al jaren dat seksspeeltjes de normaalste zaak van de wereld zijn. Dat ze nu als warme broodjes over de toonbank gaan bij ’s lands bekendste warenhuis is voor ons de ultieme bevestiging.’’

Hema-woordvoerder Claudia Metz legt uit dat de verwachtingen zijn overtroffen. En mocht je nu net te laat zijn geweest? In de winkels zijn nog wel intieme speeltjes op voorraad. Je vindt ze in het schap op de Mooi-en-Gezond-afdeling. ,,En alles wat trilt is vanaf morgenmiddag en anders vrijdag weer te bestellen op de site van Hema.’’



