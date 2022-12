Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nieuwe wending in Pietje Bell-rel: film mogelijk toch geen 12+

De veelbesproken leeftijdskeuring van familiefilm Pietje Bell wordt mogelijk snel weer teruggedraaid. NICAM, de organisatie die de leeftijdskeuring van films en series in Nederland monitort, gaat met spoed naar de binnengekomen klachten kijken.

Zeg je kerstvakantie, dan zeg je voor de honderdste keer de film Pietje Bell kijken. Maar daar leek even een einde aan te komen, toen Kijkwijzer het kijkadvies van de film vorige week veranderde van ‘alle leeftijden’ in ’12 jaar en ouder’. De NPO zendt in de jeugdprogrammering in de regel geen producties uit die voor 12 jaar en ouder zijn gekeurd.

Er kwamen meerdere klachten binnen bij Kijkwijzer van angstige kinderen. Sommige jonge kinderen zouden nachtmerries krijgen van scènes waarin geweld tegen kinderen te zien is.

Veel nieuwe klachten vanwege 12 jaar en ouder

Kijkwijzer vond de film daarom bij nader inzien pas geschikt voor kinderen vanaf een leeftijd van 12 jaar en ouder. Dat is opvallend, want de film uit 2002 was 20 jaar lang ‘voor alle leeftijden’. Door de nieuwe keuring staat Pietje Bell in hetzelfde rijtje als actiefilms als No Time To Die en Spider-Man.

Nadat de nieuwe leeftijdsclassificatie in de media was gekomen, ontving NICAM een groot aantal nieuwe klachten. Die waren juist van mensen die vonden dat de classificatie van 12 jaar en ouder een veel te hoge keuring is voor een familiefilm.

Leeftijdsadvies Pietje Bell wordt met spoed bekeken

Dave Schram, filmproducent van Pietje Bell, laat weten dat NICAM met spoed het nieuwe advies onder de loep neemt. Nadat NICAM een oordeel heeft geveld, neemt de NPO een besluit over de film over het Rotterdamse straatschoffie. Wordt de film in de ochtend op oudjaarsdag dan toch uitgezonden?

Mocht ook NICAM, in navolging van Kijkwijzer, besluiten dat de leeftijdsclassificatie van 12 jaar en ouder de juiste is, dan is het nog steeds niet zeker dat Pietje Bell niet op televisie komt. Schram zegt bereid te zijn een of twee scènes in te korten of zelfs te verwijderen als de NPO op die manier de film wel wil uitzenden.

Pietje Bell op één lijn met James Bond en Spider-Man

De producent vindt het overigens „van de zotte” dat zijn familiefilm „opeens op één lijn wordt gezet met gewelddadige actiefilms als James Bond of Spider-Man.” Ook andere filmliefhebbers lieten van zich horen op sociale media en uitten hun onbegrip voor de leeftijdswijziging.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Maar kom @DeKijkwijzer Mijn zoontje is 12. Die kijkt echt geen Pietje Bell meer. Dit slaat echt nergens op. WTF zit er in de film wat hem 12+ maakt? pic.twitter.com/ua9biIaFlC — Martin Koolhoven (@MartinKoolhoven) December 23, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Haha. Wat? Ik heb deze driemaal met groep 6 gekeken (die zijn dus 10). Ze gaven geen kik. Dit jaar keek ik deel 1 van Harry Potter. Die was aan het eind wel wat eng voor ze. Kijkwijzer: 9 jaar en ouder. Wie zitten er daar in vredesnaam aan de knoppen?

https://t.co/I32AtnPsQ3 — Wessel (@wesselivan) December 23, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Pietje Bell mag niet naar z’n eigen film 😂 https://t.co/x4JeZ9sLVq — Ilona Elzinga (@ilonaelzinga) December 24, 2022