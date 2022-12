Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Schreeuwend kind in het openbaar? Dit is de oplossing!

Jullie staan in de supermarkt en je kind besluit de strijd met je aan te gaan en zet het op een schreeuwen, met als resultaat dat de halve supermarkt jou en je koter staat aan te gapen. Dat kan erg vervelend zijn. Hieronder lees je de perfecte oplossing in deze situatie. Zo weet je precies wat je moet doen als je kind in het openbaar schreeuwt.

Schreeuwt je kind in het openbaar?

Volgens gedragsanalist Wendela Whitcomb Marsh moet je niet je hand voor je kind zijn mond houden. Zo laat je namelijk aan je kind zien dat het niet uit zichzelf kan kalmeren, maar dat een volwassenen moet ingrijpen. Daarnaast laat je zo ook zien dat het oké is voor een groter en sterker iemand om iemand fysiek aan te pakken en dit is niet het voorbeeld wat je aan je kind wilt geven.

Maar wat wat je dan wel doen?

Volgens Marsh moet je de vierstappen van de S-methode hanteren als je kind schreeuwt in het openbaar: stop, squat, shhh en sing.

Stop

Ouders moeten even stoppen waar ze mee bezig zijn en aandacht geven aan hun kind. Wat is er precies met je kind aan de hand? Heeft het pijn? Heeft het honger?

Squat

Probeer op ooghoogte met je kind te communiceren door door je knieën te gaan. Op deze manier voelt je kind zich meer gewaardeerd en kan jij de situatie beter onder de loep nemen.

Shhh

Glimlach, kalmeer en praat op een zachte toon of fluister. Zo laat je niet alleen zien welk gedrag er gewenst is, maar maak je de situatie ook kalmer.

Sing

Is je kind ontroostbaar? Probeer dan rustig te zingen. Een vertrouwd lied kalmeert.

Deze methode kan overal worden toegepast, maar als een ouder het kind uit een stressvolle situatie kan halen, moeten ze het doen. „Verlaat de bioscoop of het feestje en wandel rustig rond terwijl je je kind vasthoudt terwijl ze kalmeren”, adviseert Marsh. „Als je niet kunt vertrekken, zoals bijvoorbeeld in een vliegtuig, houd dan je kind vast in een houding waarbij je mond in de buurt van zijn of haar oor komt en probeer op fluistertoon je kind te kalmeren. Vergeet vooral niet dat andere mensen in het vliegtuig echt al een keer eerder een kind hebben horen huilen en dat ze het wel zullen overleven.”