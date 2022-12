Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ontevreden over kerstpakket? Marktplaats staat vol met afgedankte kerstpakketten en dit zit erin

De periode dat werknemers kerstpakketten ontvingen is nog maar net achter de rug, en nu al staat Marktplaats vol met kerstpakketten waar men toch niet zo tevreden mee was als de baas had gehoopt. En waarvan de inhoud liever wordt verkocht. Dat blijkt volgens RTL Nieuws uit een rondgang op Marktplaats.

De website waar tweedehands spullen gekocht en verkocht kunnen worden puilt uit van de afgedankte kerstpakketten. In de rondgang valt vooral op dat werknemers niet zo tevreden zijn met gebruiksvoorwerpen die een duidelijk logo van de organisatie laten zien.

Allerlei soorten merchandise

Voor wie bijvoorbeeld al jaren groot fan is van KLM en nooit met een andere luchtvaartmaatschappij de wereld over vliegt, is de kersttrui van dit jaar een waar collector’s item. Dat zagen de medewerkers ook in, meldt RTL Nieuws. Het kledingstuk dat zij voor een klein bedrag als kerstgeschenk konden aanschaffen, wordt nu zeker 66 keer aangeboden op Marktplaats. Voor zo’n 60 euro.

Bij Coolblue kregen medewerkers een grote tas cadeau gevuld met veel merchandise van het bedrijf. Twee van die pakketten staan inmiddels te koop voor 80 en 75 euro. Wat je dan krijgt zijn bijvoorbeeld een tas, frisbee, speaker en een Coolblue-bezorgwagen van legostenen. Allemaal duidelijk in een blauw-oranje jasje.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Pakket van ministerie en het traditionele kerstpakket

Bij het ministerie van Defensie werden ook kerstpakketten uitgedeeld. Naast een doos vol lekkernijen, werd ook een bedrukt schort weggegeven. Dat hoefde blijkbaar niet iedereen te hebben. Waar de een het schort voor 40 euro hoopt te verkopen, geeft de ander het weg voor een doos Pringles.

Het traditionele kerstpakket wordt hier en daar ook aangeboden. De kartonnen dozen, gevuld met bijvoorbeeld een fles wijn, tapas en nootjes, worden echter onder een andere gedachte aangeboden. Ze worden veelal gratis weggegeven. „Voor gezin met kinderen die niet veel hebben en het ook echt nodig hebben”, schrijft iemand die zo’n pakket aanbiedt.