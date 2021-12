Dit zijn de meest opmerkelijke dingen die jullie kregen als kerstpakket

Veel werknemers – niet alle – krijgen een kerstpakket van hun baas. Een cadeaubon misschien, of een doos vol lekkere hapjes. 14 procent van de werkende Nederlanders vindt een kerstpakket echter niet van deze tijd. En er zijn ook veel mensen die weleens iets opmerkelijks als kerstpakket kregen. We zetten het voor je op een rij.

De helft van alle ondervraagden zou liever een extra vrije dag of bescheiden bonus krijgen, in plaats van een kerstpakket. Dat blijkt uit onderzoek van Acties.nl, onder 1066 werkende Nederlanders.

Opmerkelijk kerstpakket

Voor veel mensen is een fles wijn als kerstpakket al leuk genoeg . Maar toch voelen sommige werkgevers zich (blijkbaar) geroepen om lekker out of the box te denken. Zo kreeg een werknemer eens een zingende koelemmer, een ander kreeg een zak strooizout van z’n baas. Verder vonden mensen deze rare items in hun kerstpakket:

Cadeaubon voor het eigen bedrijf

Een boek met afvaltips

Viagrapillen

Ringwerpset met rendiergewei

Vibrator

Bieropener in vorm van de kerstman

Jij haalt bier – ik haal bier dobbelstenen

Opblaasbaar kussen met ingebouwde radio

Bierpakket voor een 13-jarige

Niet heel gek dus dat veel mensen denken: ‘Laat dat kerstpakket maar zitten’. Opvallend is wel dat vooral Noord-Hollanders zo’n pakket oubollig vinden. 23 procent van hen vindt dat, tegenover 8 procent van de mensen uit Overijssel en 9 procent van de mensen uit Groningen.

Niet tevreden met inhoud

Waar de werkende Nederlanders vooral ontevreden over zijn, is de inhoud van het kerstpakket. 46 procent van de respondenten zegt dat de inhoud van het pakket over het algemeen te wensen overlaat. En dat heeft gevolgen. Maar liefst 77 procent van alle werkenden heeft weleens onderdelen van hun kerstpakket weggegeven of verkocht. Vorig jaar bleek overigens dat ook de digitale kerstborrel geen grote hit is.

Van alle Nederlanders doen Zeeuwen (83 procent) en Zuid-Hollanders (82 procent) dit het vaakst. Maar er is een oplossing voor die onvrede: werknemers zélf hun kerstpakket laten samenstellen. En dat klinkt 68 procent van de werkende Nederlanders goed in de oren. Opvallend genoeg zijn vrouwen (72 procent) hier grotere voorstanders van dan mannen (slechts 65 procent).