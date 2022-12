Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wow: man wint dik 2,6 miljoen bij gokautomaat Holland Casino

Een avondje uit bij een casino pakte erg goed uit voor een man uit Rijnsburg gisteravond. Bij een gokautomaat van Holland Casino won hij een bedrag waar we allemaal op hopen bij een bezoek aan een casino. Hij won een jackpot van meer dan 2,6 miljoen euro.

Volgens de casinoketen, die in handen is van de Nederlandse staat, gaat het om de op vijf na grootste jackpot ooit in een Holland Casino, en dat met een inzet van maar 1 euro. Ook is het de grootse prijs van de laatste jaren.

Casino

De 65-jarige man uit Rijnsburg, in de gemeente Katwijk, speelde op een van de nieuwe Mega Millions-automaten op de vestiging in Zandvoort. Volgens Holland Casino wil de man, die vaker langs komt om te gokken, graag anoniem blijven. Het prijzengeld krijgt hij belastingvrij. Toen hij de jackpot won, vertelde hij dat aan de speler naast hem, maakte een foto voor thuis en liet hij gelaten alle aandacht over zich heen gaan, aldus Holland Casino.

Manager operaties van Holland Casino Zandvoort Dennis Gielen is heel blij dat de prijs in zijn vestiging is gevallen. „We hebben alle gasten een glaasje bubbels uitgedeeld. Iedereen is onwijs blij voor deze speler”, laat hij weten.



Hoogste jackpot

De hoogste jackpot ooit bij Holland Casino viel op 1 april 2001 en betrof een bedrag van omgerekend ruim 3,9 miljoen euro. De keten heeft al sinds 1991 een landelijke jackpot bij zijn automaten, waarbij de inleg telkens oploopt als mensen geld in de gokkasten stoppen.