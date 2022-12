Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Extreem winterweer in VS met temperaturen tot -39 graden heeft onduidelijk aantal doden tot gevolg

In de Verenigde Staten zijn door het barre winterweer dat het land teistert meerdere mensen overleden, al is onduidelijk hoeveel precies. NBC News bericht over zeventien doden in de staten Oklahoma, Kentucky, Missouri, Tennessee, Wisconsin, Kansas, Nebraska en Ohio. CNN houdt het op minstens elf dodelijke slachtoffers.

Voor veel Amerikanen is het nog maar de vraag of ze hun kerstbestemming op tijd kunnen bereiken. Gisteren werden in de hele VS ruim 5200 vluchten geschrapt vanwege een historisch barre winterstorm. Ook tientallen treinen zijn niet vertrokken. Naar verwachting vallen ook dit weekend vluchten en treinen uit en zullen wegen onbegaanbaar zijn.

Historische winterstorm met -39 graden Celsius

De VS hebben volgens de nationale weerdienst te maken met een „historische winterstorm”. Meer dan twee derde van de bevolking wordt gewaarschuwd voor extreem weer. De temperatuur is op veel plaatsen tot tientallen graden onder het vriespunt gedaald en de komende dagen wordt het mogelijk nog kouder. Het extreme weer gaat gepaard met veel sneeuw. Het koudst werd het gisteren volgens de weerdienst in de stad Havre, in het noorden van de staat Montana, waar een temperatuur van -39 graden Celsius werd gemeten.

Door het hele land kwamen 1,5 miljoen huishoudens en bedrijven gisteren zonder stroom te zitten. In onder andere de staten North Dakota, South Dakota, Oklahoma en Iowa was de zichtbaarheid op de wegen nagenoeg nul en riepen de autoriteiten mensen op thuis te blijven. Meerdere staten meldden verkeersdoden als gevolg van de barre omstandigheden, maar een totaal aantal slachtoffers is nog niet vastgesteld.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

I usually take it with a grain of salt whenever they talk about bad snowstorms in Buffalo… but this really might be the storm of our lifetime like they said. #Elliott #WinterStormElliott #BuffaloNY #buffaloblizzard pic.twitter.com/FHK3WQHVYl — katie (@psychogf_) December 23, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Extreem winterweer in Japan

Niet alleen de VS heeft te kampen met extreem winterweer, ook in Japan zijn door zware sneeuwval dertien mensen omgekomen. Er zijn meer dan tachtig gewonden, van wie dertig ernstig. Ruim tienduizend huishoudens zitten zonder stroom, melden de autoriteiten.

In het noorden van Japan woeden sneeuwstormen en langs de kust van de Japanse Zee zijn hoge golven gemeten. Er kan tot wel 60 centimeter sneeuw vallen. Tevens raakte het trein- en vliegverkeer verstoord in het noorden van het land en in delen van centraal- en westelijk Japan was sprake van verkeershinder door het winterse weer.