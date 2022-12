Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Gedupeerde heeft eindelijk haar échte biologische familie gevonden, dankzij Spoorloos

Van de zestien zaken in het programma Spoorloos waar een mogelijk frauduleuze Colombiaanse lokale hulp betrokken bij is geweest, is ten minste drie keer sprake van een mismatch. Dat meldt de KRO-NCRV. Journalist Kees van der Spek onthulde eerder dat deelnemers van Spoorloos in Colombia aan de verkeerde biologische ouders zijn gekoppeld.

De Colombiaanse tussenpersoon die verantwoordelijk zou zijn voor de mismatches zou hebben meegewerkt aan zestien zaken, waarvan eerder twee mismatches waren bevestigd.

KRO-NCRV: drie mismatches in zaak Spoorloos

KRO-NCRV besloot naar aanleiding van de uitzendingen van Kees van der Spek meerdere matches te onderzoeken. Daaruit kwam een derde mismatch naar voren. „Omdat er verder geen aanknopingspunten waren in haar zoektocht, hebben wij DNA-materiaal bij Barbara Quee afgenomen en opgestuurd naar een internationale DNA-databank. Uit de analyse van de databank is een volle verwantschap gevonden met een broer”, aldus de omroep. Quee heeft daarna contact met haar broer in Schotland opgenomen en heeft zelf haar biologische moeder in Colombia gevonden „Hiermee is vast komen te staan dat de eerder door ons gevonden moeder niet de juiste was.”

Twee andere matches gingen wel goed en zijn door middel van DNA-onderzoek bevestigd. De overige zaken lopen nog. Het onderzoek naar „wat er gebeurd is bij en rondom zoektochten in Colombia waarbij een lokale hulp betrokken is geweest” wordt uitgevoerd door het externe onderzoeksbureau Hoffmann.

DNA afnemen

KRO-NCRV heeft in de afgelopen weken intensief contact gehad met alle oud-deelnemers van Spoorloos in de betrokken zaken. „Van deze deelnemers hebben wij, indien door hen gewenst, DNA-materiaal afgenomen. Wij zullen – voor zover mogelijk – ook DNA afnemen bij eerder door ons gevonden familie in Colombia om volledige zekerheid te krijgen. Ook hebben wij contact met oud-deelnemers die naar aanleiding van onze oproep vragen of twijfels hebben geuit en spannen we ons maximaal in die vragen te beantwoorden en ondersteuning te bieden waar mogelijk.”