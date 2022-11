Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Schokkende trend’: wilde dieren mishandelen voor likes op sociale media

World Animal Protection maakt zich grote zorgen om de hoeveelheid wrede dierenvideo’s die op sociale media circuleren. Wilde, vaak bedreigde diersoorten worden fysiek en emotioneel mishandeld door influencers. Dieren mishandelen dus, met als doel zoveel mogelijk likes te genereren.

Let op: wie totaal niet tegen ‘gezeul’ met dieren op foto’s en in video’s kan, moet de ogen misschien maar even sluiten.

Dieren mishandelen gaat viraal

Apen die ijsjes eten. Leeuwenwelpjes met babykleren aan. Of tijgers die worden uitgelaten met een tuigje: video’s waarin wilde dieren als huisdieren behandeld en verzorgd worden, zijn razend populair. De Social Media Animal Cruelty Coalition (SMACC), een samenwerkingsverband van dertien dierenbeschermingsorganisaties waaronder World Animal Protection, deed onderzoek naar de online trend van wilde dieren die als huisdier worden gehouden.

Het afgelopen jaar telde SMACC 840 video’s op verschillende sociale-mediaplatforms als Facebook, Twitter, YouTube, Tiktok en Instagram. Daarop is dieren mishandelen: dieren die met fysiek geweld worden afgericht of opzettelijk in een levensbedreigende situatie worden gebracht. Alles om de reactie van de beesten te kunnen filmen en daardoor populair te worden online.

Kijk dan liever naar deze meest hilarische dierenfoto’s van 2021 of die van het jaar daarvoor. Deze kwam wel ethisch en zonder het mishandelen van dieren tot stand.

Onschuld of dieren mishandelen?

Sanne Kuijpers, campagnemanager Wilde Dieren bij World Animal Protection Nederland, maakt zich ernstige zorgen om deze praktijken. „In een video van dertig seconden is het dierenleed niet altijd direct zichtbaar. Bij een video met baby-aapjes die moeten overleven op een woeste rivier, ziet iedereen wel dat er iets niet in de haak is. En iemand die in de staart van een doodsbange makaak bijt, dat is ook duidelijk niet oké. Maar een video waarin een influencer een tijgerwelpje de fles geeft, dat vinden veel mensen op het eerste gezicht schattig of onschuldig. Terwijl het hier toch echt om een wild dier gaat, dat vaak op brute wijze uit het wild is weggerukt. En totaal ongeschikt is voor een leven bij mensen in huis. Dit soort dierenleed zou nooit viraal mogen gaan.”

Handel neemt door dierenvideo’s toe

Er werden tijdens het onderzoek tenminste 97 verschillende diersoorten geïdentificeerd. In de meerderheid van de video’s gaat het om bedreigde diersoorten zoals tijgers of langaap-makaken. De gevolgen van de dierenmishandeling zijn groot: doordat de video’s er schattig en onschuldig uit zien, neemt de vraag naar wilde dieren als huisdier met forse getallen toe.

„De grote hoeveelheid dierenvideo’s op sociale media brengt mensen op het idee om zelf ook een slang of ander wild dier in huis te nemen”, legt Kuijpers uit. „Zij zijn zich niet bewust van de wrede handel in exotische huisdieren. Handel die schadelijk is voor het welzijn van de dieren, biodiversiteit en zelfs de volksgezondheid.” Socialmedia-platformen faciliteren deze video’s, waardoor ze het houden van wilde dieren als huisdier normaliseren en de handel in deze dieren stimuleren, vindt World Animal Protaction Nederland. De organisatie roept hen op om verantwoordelijkheid te nemen en deze praktijken niet meer te promoten. Toch blijft concrete actie vooralsnog uit.