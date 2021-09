Dit zijn de meest hilarische wilde dieren-foto’s van 2021

De finalisten van de leukste fotowedstrijd van het jaar zijn bekend. De genomineerden van The Comedy Wildlife Photography Awards toveren vast en zeker een lach op jouw gezicht. De hilarische dieren-foto’s zijn weer echte pareltjes.

Deze internationale fotowedstrijd is er eentje met een gigantische gunfactor. Eerder dit jaar mocht Metro een klein voorproefje geven van de eerste inzendingen, maar dat waren er slechts een handjevol. Nu verblijden we je met alle finalisten.

Fotowedstrijd voor meest hilarische dierenfoto’s

Voor wie niet weet wat The Comedy Wildlife Photography Awards zijn, leggen we het uit. Vorig jaar schreven we al over deze zeer sympathieke en humoristische fotowedstrijd. Toen won de brutale en chagrijnige schildpad de eretitel. De competitie ontstond in 2015 op initiatief van de fotografen Paul Joynson-Hicks en Tom Sullam. Het duo begon de fotowedstrijd om natuurfotografie in de spotlights te zetten. Ook hopen zij door middel van humor aandacht te trekken voor het behoud van dieren en hun natuurlijke habitats. Ieder jaar kiest de organisatie voor een goed doel, dat zich inzet voor het wilde dieren-leven. Dit jaar ondersteunt de wedstrijd de organisatie Save Wild Orangutans. Een deel van de opbrengst gaat hier naartoe.

Finalisten Comedy Wildlife Photography Awards

Uit 7.000 inzendingen van over de hele wereld koos de jury 42 hilarische en aandoenlijke dierenfoto’s. Een lachende slang, een uil met een kater of een aap die op zijn edele delen valt. Je kunt hier tot 10 oktober nog stemmen op jouw favoriet. De winnaars worden op 22 oktober bekend gemaakt. Een jury van deskundigen en natuurfotografen beoordeelt de foto’s vanuit zes categorieën. Land, lucht, onderwater, video, portfolio en jonger dan 16 jaar. De grote winnaar mag op safari-reis naar Kenia.

Ga er maar even goed voor zitten, want hieronder vind je ze dan echt. De pareltjes onder de dierenfotografie. En onder de wilde dieren-foto’s delen we ook nog de drie genomineerde korte video’s. Die zijn ook zeker de moeite waard.

De genomineerden dierenfoto’s

Attitude!!! - The Comedy Wildlife Photography Awards 2021 / Aditya Kshirsagar Laughing Snake - The Comedy Wildlife Photography Awards 2021 / Aditya Kshirsagar Monday Morning Mood - The Comedy Wildlife Photography Awards 2021 / Andrew Mayes Randburg Leaning post - The Comedy Wildlife Photography Awards 2021 / Andy Parkingson Let's Dance - The Comedy Wildlife Photography Awards 2021 / Andy Parkingson Shhhh! I'm so hungover it hurts - The Comedy Wildlife Photography Awards 2021/ Anita Ross Ninja Prairie Dog! - The Comedy Wildlife Photography Awards 2021 / Arthur Trevino Don't worry be copy - The Comedy Wildlife Photography Awards 2021 / Axel Bocker Foot Jam - The Comedy Wildlife Photography Awards 2021/ Brook Burling Directing Penguin- The Comedy Wildlife Photography Awards 2021 / Carol Taylor Peekaboo - The Comedy Wildlife Photography Awards 2021 / Charlie Page Time for School - The Comedy Wildlife Photography Awards 2021 / Chee Kee Teo The photo bombing wave - The Comedy Wildlife Photography Awards 2021 / Cheryl Strahl See who jumps high - The Comedy Wildlife Photography Awards 2021 / Chu han lin The Baboon who feels like a tenor - The Comedy Wildlife Photography Awards 2021 / Clemence Guinard Majestic and Graceful Bald Eagle -The Comedy Wildlife Photography Awards 2021 / David Eppley Shaking off - The Comedy Wildlife Photography Awards 2021 / Dawn Wilson Yes I did it - The Comedy Wildlife Photography Awards 2021 / Dikky Oesin Monkey riding a giraf - The Comedy Wildlife Photography Awards 2021 / Dirk-Jan Steehouwer Fluff - The Comedy Wildlife Photography Awards 2021 / Edwin Smits The Green stylist - The Comedy Wildlife Photography Awards 2021 / Gurumoorthy Treehugger - The Comedy Wildlife Photography Awards 2021 / Jakub Hodan Chinese whispers - The Comedy Wildlife Photography Awards 2021 / Jan Piecha I guess Summer's over - The Comedy Wildlife Photography Awards 2021 / John Speirs We're too sexy for this beach - The Comedy Wildlife Photography Awards 2021 / Joshua Galicki Ouch - The Comedy Wildlife Photography Awards 2021 / Ken Jensen Quarantine life - The Comedy Wildlife Photography Awards 2021 / Kevin Biskaborn Just checking - The Comedy Wildlife Photography Awards 2021 / Larry Petterborg Missed - The Comedy Wildlife Photography Awards 2021 / Lea Scaddan Opera warms up - The Comedy Wildlife Photography Awards 2021 / Lea Scaddan Mr giggles - The Comedy Wildlife Photography Awards 2021 / Martina Novotna Welcome to nature - The Comedy Wildlife Photography Awards 2021 / Mattias Hammar How do you get that damn window open - The Comedy Wildlife Photography Awards 2021 / Nicolas de Vaulx Peekaboo - The Comedy Wildlife Photography Awards 2021 / Pal Marchhart Did I say you could take my picture - The Comedy Wildlife Photography Awards 2021 / Patrick Dirlam Sweet lips are for kissing - The Comedy Wildlife Photography Awards 2021 / Philipp Stahr Cotton eyed Joe - The Comedy Wildlife Photography Awards 2021 / Rick Elieson I got you - The Comedy Wildlife Photography Awards 2021 / Kranitz Roland The Flautist - The Comedy Wildlife Photography Awards 2021 / Kranitz Roland Dancing away to glory - The Comedy Wildlife Photography Awards 2021 / Sarosh Lodhi Smoked deer for dinner - The Comedy Wildlife Photography Awards 2021 / Siddhant Agrawal Draw me like one of your French bears - The Comedy Wildlife Photography Awards 2021 / Wenona Suydam

Genomineerde finalisten voor Comedy Wildlife video