Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Aantal eikenprocessierupsen in Nederland blijft dalen en dat komt hierdoor

Ein-de-lijk: de overlast van eikenprocessierupsen is fors gedaald en zal volgend jaar waarschijnlijk nog verder afnemen. Dat verwacht het Kenniscentrum Eikenprocessierups. Het aantal eikenprocessievlinders dat is uitgevlogen, ligt de laatste tijd namelijk aanmerkelijk lager dan vorig jaar.

In speciale feromoonvallen, waarvan er 2200 in het land zijn geplaatst, werden de afgelopen maanden 65 procent minder vlinders aangetroffen dan in 2021. Maar waar komt die snelle afname vandaan?

Plaagdruk eikenprocessierupsen op niveau van 2013

Drie jaar geleden waren de eikenprocessierupsen niet weg te denken in Nederland. De overlast was groot en veel mensen kampten met de gevolgen van de kleine beestjes zoals jeuk, bultjes, kortademigheid en oogklachten. Maar nu lijkt het tij toch echt te keren.

De aantallen zitten namelijk op het niveau van 2013, toen veel mensen nog nooit van de eikenprocessierups hadden gehoord. „De plaagdruk bereikt nu het niveau van aanvaardbare overlast”, concluderen de onderzoekers in een overzicht op de website Nature Today.

Snelle afname heeft verschillende oorzaken

De snelle afname van de rups heeft meerdere oorzaken. Door de speciale feromoonvallen wordt het paringsprocess van eikenprocessievlinders verstoord. Een eik wordt ingespoten met de geur die de vrouwelijke rupsen van nature verspreiden om mannetjes te lokken. Maar als de mannetjes dan op de eik af komen, vinden ze geen vrouwtje. Daardoor worden minder eikenprocessievlinders bevrucht en komen er ook minder rupsen.

Ook zijn gemeenten en provincies sinds de komst van het Kenniscentrum meer alert op de eikenprocessierups en effectiever te werk gegaan. „Veel nesten zijn tijdig, voor het uitvliegen van de vlinders, verwijderd. Het op tijd weghalen van de nesten leidt tot vijf keer minder rupsen in het daaropvolgende jaar”, aldus het Kenniscentrum.

Overijssel en Drenthe hebben meer last van de rupsen

Maar in hoeverre de overlast door de eikenprocessierupsen volgend jaar precies gaat afnemen, is nog even afwachten. De rupsen kruipen namelijk in de grond tijdens de winter om daar te overwinteren. Het is niet duidelijk hoeveel van die rupsen er in het voorjaar weer naar boven komen.

Toch zijn de onderzoekers positief. Het idee is dat de plaagdruk sowieso blijft dalen, omdat het aantal vlinders in Nederland ook is gedaald. Wel ziet het Kenniscentrum regionale verschillen. Met name in het noordelijke deel van Overijssel en het zuidelijk deel van Drenthe zitten meer van de rupsen dan elders.